Швидко готується та швидко з’їдається: рецепт вітамінного салату з пекінської капусти
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Ніхто не відмовиться від зайвої порції
Пекінська капуста – це корисний інгредієнт для смачних салатів, до того ж дуже корисний. Ніжний продукт часто використовують для святкових закусок чи улюблених салатів. З капустою можна приготувати з шинкою, куркою та ананасом, з корейською морквою та кукурудзою.
Сьогодні ми розповімо про салат з пекінської капусти та горошку від "Бабусиних рецептів". Він добре поєднується як з м’ясом, рибою чи грибами. Без майонезу та соняшникової олії, така легка страва буде доречною на будь-якому столі.
Як приготувати салат з пекінської капусти
Інгредієнти:
- капуста пекінська – 300 г;
- огірки – 2 шт.;
- горошок – 150 г;
- сметана – 3 ст. л.;
- часник – 1 зуб.;
- кріп – 1 ст. л.;
- сіль, чорний перець мелений — на свій смак.
Спосіб приготування:
- Дрібно наріжте пекінську капусту.
- Огірки наріжте пір’ям. Додати горошок.
- В окремій місткості змішайте сметану (можна замінити йогуртом за бажанням), подрібнений часник, кріп, сіль із перцем на свій смак.
- Відправте отриманий соус в миску з овочами та все ретельно перемішайте.
До салату можна приготувати тонкий лаваш сиром. Смачніше і корисніше перекус просто не придумати.