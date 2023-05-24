Швидко готується та швидко з’їдається: рецепт вітамінного салату з пекінської капусти

Ніхто не відмовиться від зайвої порції

Пекінська капуста – це корисний інгредієнт для смачних салатів, до того ж дуже корисний. Ніжний продукт часто використовують для святкових закусок чи улюблених салатів. З капустою можна приготувати з шинкою, куркою та ананасом, з корейською морквою та кукурудзою.

Сьогодні ми розповімо про салат з пекінської капусти та горошку від "Бабусиних рецептів". Він добре поєднується як з м’ясом, рибою чи грибами. Без майонезу та соняшникової олії, така легка страва буде доречною на будь-якому столі.

Як приготувати салат з пекінської капусти

Інгредієнти:

капуста пекінська – 300 г;

огірки – 2 шт.;

горошок – 150 г;

сметана – 3 ст. л.;

часник – 1 зуб.;

кріп – 1 ст. л.;

сіль, чорний перець мелений — на свій смак.

Спосіб приготування:

Дрібно наріжте пекінську капусту. Огірки наріжте пір’ям. Додати горошок. В окремій місткості змішайте сметану (можна замінити йогуртом за бажанням), подрібнений часник, кріп, сіль із перцем на свій смак. Відправте отриманий соус в миску з овочами та все ретельно перемішайте.

До салату можна приготувати тонкий лаваш сиром. Смачніше і корисніше перекус просто не придумати.