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Швидко готується та швидко з’їдається: рецепт вітамінного салату з пекінської капусти

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Салат з пекінською капустою — джерело вітамінів
Салат з пекінською капустою — джерело вітамінів. Фото cookpad.com

Ніхто не відмовиться від зайвої порції

Пекінська капуста – це корисний інгредієнт для смачних салатів, до того ж дуже корисний. Ніжний продукт часто використовують для святкових закусок чи улюблених салатів. З капустою можна приготувати з шинкою, куркою та ананасом, з корейською морквою та кукурудзою.

Сьогодні ми розповімо про салат з пекінської капусти та горошку від "Бабусиних рецептів". Він добре поєднується як з м’ясом, рибою чи грибами. Без майонезу та соняшникової олії, така легка страва буде доречною на будь-якому столі.

Як приготувати салат з пекінської капусти

Інгредієнти:

  • капуста пекінська – 300 г;
  • огірки – 2 шт.;
  • горошок – 150 г;
  • сметана – 3 ст. л.;
  • часник – 1 зуб.;
  • кріп – 1 ст. л.;
  • сіль, чорний перець мелений — на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. Дрібно наріжте пекінську капусту.
  2. Огірки наріжте пір’ям. Додати горошок.
  3. В окремій місткості змішайте сметану (можна замінити йогуртом за бажанням), подрібнений часник, кріп, сіль із перцем на свій смак.
  4. Відправте отриманий соус в миску з овочами та все ретельно перемішайте.

До салату можна приготувати тонкий лаваш сиром. Смачніше і корисніше перекус просто не придумати.

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#Рецепт #Салат #Пекінська капуста #Готуємо вдома