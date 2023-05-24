Дешевше і смачніше магазинного: як із чотирьох інгредієнтів приготувати найсмачніше морозиво
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Такий десерт не лише смачний, а й корисний
Влітку прохолодні десерти йдуть просто на ура. У лідерах усіляких рейтингів, звичайно, смачне та солодке морозиво. Такі ласощі можна легко приготувати вдома.
Морозиво за рецептом Рixelinform складається з простих інгредієнтів, які є у вашому холодильнику. Такі ласощі набагато корисніші за магазинні — у них немає шкідливих додатків. Ваші діти навіть не помітять жодної різниці, тому сміливо готуйте велику порцію на всю родину.
Як приготувати морозиво
Інгредієнти:
- 1 склянка молока (3,2% жирності);
- 1 куряче яйце;
- 2 ст. л. цукру;
- ванілін на свій смак.
Спосіб приготування:
- Насамперед потрібно розмішати вилкою сире яйце з цукром та ваніліном.
- Додати молоко та продовжити додавати суміш до повного розчинення цукру.
- Поставити каструлю на вогонь та повільно нагріти.
- Кип’ятити майбутнє морозиво не потрібно – треба спіймати той момент, коли маса почне закипати. Зняти суміш із вогню і збити вміст міксером.
- За бажанням можна додати родзинки, цукати, ягоди, шоколадну крихту.
- Розлити суміш по формам та поставити в холодильник на 5-6 годин.
Якщо захотілося морозива з родзинкою, спробуйте пікантне морозиво з авокадо та рому. Таке ви точно не купите у найближчому магазині.