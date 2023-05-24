Дешевше і смачніше магазинного: як із чотирьох інгредієнтів приготувати найсмачніше морозиво

Такий десерт не лише смачний, а й корисний

Влітку прохолодні десерти йдуть просто на ура. У лідерах усіляких рейтингів, звичайно, смачне та солодке морозиво. Такі ласощі можна легко приготувати вдома.

Морозиво за рецептом Рixelinform складається з простих інгредієнтів, які є у вашому холодильнику. Такі ласощі набагато корисніші за магазинні — у них немає шкідливих додатків. Ваші діти навіть не помітять жодної різниці, тому сміливо готуйте велику порцію на всю родину.

Як приготувати морозиво

Інгредієнти:

1 склянка молока (3,2% жирності);

1 куряче яйце;

2 ст. л. цукру;

ванілін на свій смак.

Спосіб приготування:

Насамперед потрібно розмішати вилкою сире яйце з цукром та ваніліном. Додати молоко та продовжити додавати суміш до повного розчинення цукру. Поставити каструлю на вогонь та повільно нагріти. Кип’ятити майбутнє морозиво не потрібно – треба спіймати той момент, коли маса почне закипати. Зняти суміш із вогню і збити вміст міксером. За бажанням можна додати родзинки, цукати, ягоди, шоколадну крихту. Розлити суміш по формам та поставити в холодильник на 5-6 годин.

Якщо захотілося морозива з родзинкою, спробуйте пікантне морозиво з авокадо та рому. Таке ви точно не купите у найближчому магазині.