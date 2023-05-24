Домашні будуть у захваті: м’ясні та ситні яйця по-шотландськи
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Секрет цих "яєць" у тому, що кожне яйце кладеться в котлету
Якщо ви вже готували цікаві турецькі котлети "Хасан-Паша", але все ще хочете здивувати рідних, приготуйте традиційну британську страву — яйця по-шотландськи.
Найкраще в цьому рецепті те, що, якщо правильно все приготувати, всередині кожної котлети з яйцем буде рідкий жовток-соус. Як їх готувати, розповіли на Meta.ua.
Інгредієнти:
- яйця — 6 шт
- яловичий фарш — 300 г
- вино червоне сухе — 60 мл
- борошно — 1 ст. л.
- панірувальні сухарі — 1 ст. л.
- рослинна олія — 600 мл
- коріандр — 1 щіпка
- сік половини лимона
- сіль і перець за смаком
Спосіб приготування:
- У фарш додаємо сік лимона, коріандр, сіль та перець. Додаємо вино та перемішуємо, щоб фарш повністю його увібрав.
- 4 яйця відварюємо впродовж 4-5 хвилин. Важливо: жовток повинен лишитись рідким. Гарячі яйця остуджуємо у холодній волі та обережно чистимо.
- Кожне яйце загортаємо у фарш. М’ясний шар не повинен бути дуже товстим.
- Налийте у глибоку сковороду великий шар олії і поставте її на вогонь — розігріватись. Підготуємо панірування: борошно, панірувальні сухарі та два збитих яйця розкладіть по окремих мисочках.
- Кульку фаршу з яйцем обвалюємо спершу у борошні, потім опускаємо яйце у жовтки, а потім — обвалюємо у панірувальних сухарях.
- Швидко смажимо яйця з усіх сторін до золотистої хрумкої скоринки. Дістаємо шумівкою і викладаємо на паперовий рушник, щоб видалити надлишки олії.
В цій страві все дуже смачно — і соковите м’ясо, і хрустка скоринка, і, яйце з рідким жовтком всередині. Приготуйте до цих яєць ніжне картопляне пюре — буде дуже смачно.