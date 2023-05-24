Рус

Домашні будуть у захваті: м’ясні та ситні яйця по-шотландськи

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Приготуйте їх раз — і будете готувати постійно
Приготуйте їх раз — і будете готувати постійно. Фото скриншот Youtube

Секрет цих "яєць" у тому, що кожне яйце кладеться в котлету

Якщо ви вже готували цікаві турецькі котлети "Хасан-Паша", але все ще хочете здивувати рідних, приготуйте традиційну британську страву — яйця по-шотландськи.

Найкраще в цьому рецепті те, що, якщо правильно все приготувати, всередині кожної котлети з яйцем буде рідкий жовток-соус. Як їх готувати, розповіли на Meta.ua.

Інгредієнти:

  • яйця — 6 шт
  • яловичий фарш — 300 г
  • вино червоне сухе — 60 мл
  • борошно — 1 ст. л.
  • панірувальні сухарі — 1 ст. л.
  • рослинна олія — 600 мл
  • коріандр — 1 щіпка
  • сік половини лимона
  • сіль і перець за смаком

Спосіб приготування:

  1. У фарш додаємо сік лимона, коріандр, сіль та перець. Додаємо вино та перемішуємо, щоб фарш повністю його увібрав.
  2. 4 яйця відварюємо впродовж 4-5 хвилин. Важливо: жовток повинен лишитись рідким. Гарячі яйця остуджуємо у холодній волі та обережно чистимо.
  3. Кожне яйце загортаємо у фарш. М’ясний шар не повинен бути дуже товстим.
  4. Налийте у глибоку сковороду великий шар олії і поставте її на вогонь — розігріватись. Підготуємо панірування: борошно, панірувальні сухарі та два збитих яйця розкладіть по окремих мисочках.
  5. Кульку фаршу з яйцем обвалюємо спершу у борошні, потім опускаємо яйце у жовтки, а потім — обвалюємо у панірувальних сухарях.
  6. Швидко смажимо яйця з усіх сторін до золотистої хрумкої скоринки. Дістаємо шумівкою і викладаємо на паперовий рушник, щоб видалити надлишки олії.

В цій страві все дуже смачно — і соковите м’ясо, і хрустка скоринка, і, яйце з рідким жовтком всередині. Приготуйте до цих яєць ніжне картопляне пюре — буде дуже смачно.

Теги:
#Рецепт #Яйця #Котлети #Яйця