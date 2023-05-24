Соковитий шашлик танутиме в роті: простий рецепт — і дивовижний результат
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Ароматне та апетитне м’ясо без особливої метушні
Хто не любить сезон шашликів? Так приємно готувати не на задушливій кухні, а на свіжому повітрі, не говорячи вже про масштаби прибирання.
На природі не просто легше прибирати та смачніше їсти, а й приємніше готувати. Особливо якщо в арсеналі є такий суперпростий рецепт курячого шашлику в сметані від Shuba. На його приготування йде зовсім мало часу, але виходить — оближеш пальчики. Якщо ви ніколи раніше не маринували курку в сметані, саме час спробувати!
Як приготувати курячий шашлик у сметані
Інгредієнти на 5 порцій:
- куряче філе — 1 кг;
- сметана — 300 г;
- кетчуп — 150 г;
- сіль, перець чорний мелений, приправа до курки, базилік — на смак.
Спосіб приготування:
- Куряче філе помийте, обсушіть та наріжте великими кубиками. Покладіть у каструлю, посипте сіллю, перцем та спеціями. Потім залийте сметаною, перемішайте, накрийте кришкою і покладіть в холодильник на три години маринуватися.
- Нанизуйте замариноване м’ясо на шампури та смажте над гарячим вугіллям до готовності, постійно перевертаючи. М’ясо має бути рум’яним з усіх боків, але не пересушеним, тому смажте не більше 20 хвилин. Подавайте з гілочками базиліка та кетчупом.
До курячого шашлику в сметані відмінно підійдуть овочі на вугіллі. Таке приголомшливе поєднання кабачків, перцю, печериць та помідорів стане чудовим гарніром для м’яса.