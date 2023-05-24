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Замість набридлих котлет і шашликів: рецепт соковитих і ніжних курячих грудок

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Смажене куряче м’ясо — чудовий варіант для смачної вечері
Смажене куряче м’ясо — чудовий варіант для смачної вечері. Фото babusyni-retsepty

Така грудка не тільки смачна, а й корисна

Куряча грудка — це один з дієтичних видів м’яса. У ньому міститься багато білка, який швидко засвоюється організмом. Саме тому таке м’ясо дуже популярне.

Смажена куряча грудка за "Бабусиними рецептами" — ідеальний варіант для вечері. Швидке у приготуванні, таке м’ясо виходить соковитим та смачним. Це чудова альтернатива класичним котлетам.

Як приготувати смажену курячу грудку

Інгредієнти:

  • сметана – 100 г;
  • яйце – 1 шт.;
  • гірчиця — 1 ч. л.;
  • часник – 3 зубчики;
  • сіль — ½ ч. л.;
  • чорний мелений перець — ⅓ ч. л.;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • коріандр — 1 ч. л.;
  • куряча грудка – 800 г;
  • соєвий соус – 2 ст. л.;
  • соняшникова олія – 30 мл;
  • борошно — 4 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Зубчики часнику подрібнити на дрібних різцях тертки.
  2. У сметану додати подрібнений часник, яйце, гірчицю, сіль, чорний мелений перець, паприку та коріандр, ретельно перемішати.
  3. Курячі грудки нарізати на шматки, викласти в глибоку миску і залити сметанним соусом.
  4. У суміш курки та сметанної маси вилити соєвий соус, перемішати, накрити харчовою плівкою та залишити маринуватися у холодильнику на кілька годин.
  5. У сковороді розігріти олію.
  6. Куряче м’ясо змішати з борошном, викласти в сковороду та обсмажувати до золотистої скоринки.

Смажене куряче м’ясо поєднується з улюбленим гарніром. Його можна подавати як з овочами, так і з рисом чи картоплею.

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