Замість набридлих котлет і шашликів: рецепт соковитих і ніжних курячих грудок

Така грудка не тільки смачна, а й корисна

Куряча грудка — це один з дієтичних видів м’яса. У ньому міститься багато білка, який швидко засвоюється організмом. Саме тому таке м’ясо дуже популярне.

Смажена куряча грудка за "Бабусиними рецептами" — ідеальний варіант для вечері. Швидке у приготуванні, таке м’ясо виходить соковитим та смачним. Це чудова альтернатива класичним котлетам.

Як приготувати смажену курячу грудку

Інгредієнти:

сметана – 100 г;

яйце – 1 шт.;

гірчиця — 1 ч. л.;

часник – 3 зубчики;

сіль — ½ ч. л.;

чорний мелений перець — ⅓ ч. л.;

паприка — 1 ч. л.;

коріандр — 1 ч. л.;

куряча грудка – 800 г;

соєвий соус – 2 ст. л.;

соняшникова олія – 30 мл;

борошно — 4 ст. л.

Спосіб приготування:

Зубчики часнику подрібнити на дрібних різцях тертки. У сметану додати подрібнений часник, яйце, гірчицю, сіль, чорний мелений перець, паприку та коріандр, ретельно перемішати. Курячі грудки нарізати на шматки, викласти в глибоку миску і залити сметанним соусом. У суміш курки та сметанної маси вилити соєвий соус, перемішати, накрити харчовою плівкою та залишити маринуватися у холодильнику на кілька годин. У сковороді розігріти олію. Куряче м’ясо змішати з борошном, викласти в сковороду та обсмажувати до золотистої скоринки.

Смажене куряче м’ясо поєднується з улюбленим гарніром. Його можна подавати як з овочами, так і з рисом чи картоплею.