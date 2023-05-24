Замість набридлих котлет і шашликів: рецепт соковитих і ніжних курячих грудок
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Така грудка не тільки смачна, а й корисна
Куряча грудка — це один з дієтичних видів м’яса. У ньому міститься багато білка, який швидко засвоюється організмом. Саме тому таке м’ясо дуже популярне.
Смажена куряча грудка за "Бабусиними рецептами" — ідеальний варіант для вечері. Швидке у приготуванні, таке м’ясо виходить соковитим та смачним. Це чудова альтернатива класичним котлетам.
Як приготувати смажену курячу грудку
Інгредієнти:
- сметана – 100 г;
- яйце – 1 шт.;
- гірчиця — 1 ч. л.;
- часник – 3 зубчики;
- сіль — ½ ч. л.;
- чорний мелений перець — ⅓ ч. л.;
- паприка — 1 ч. л.;
- коріандр — 1 ч. л.;
- куряча грудка – 800 г;
- соєвий соус – 2 ст. л.;
- соняшникова олія – 30 мл;
- борошно — 4 ст. л.
Спосіб приготування:
- Зубчики часнику подрібнити на дрібних різцях тертки.
- У сметану додати подрібнений часник, яйце, гірчицю, сіль, чорний мелений перець, паприку та коріандр, ретельно перемішати.
- Курячі грудки нарізати на шматки, викласти в глибоку миску і залити сметанним соусом.
- У суміш курки та сметанної маси вилити соєвий соус, перемішати, накрити харчовою плівкою та залишити маринуватися у холодильнику на кілька годин.
- У сковороді розігріти олію.
- Куряче м’ясо змішати з борошном, викласти в сковороду та обсмажувати до золотистої скоринки.
Смажене куряче м’ясо поєднується з улюбленим гарніром. Його можна подавати як з овочами, так і з рисом чи картоплею.