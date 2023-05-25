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Робіть відразу два: один ягідний пиріг за цим рецептом зметуть одразу ж

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Пиріг — найкраще використання заморожених ягід
Пиріг — найкраще використання заморожених ягід. Фото http://smach.com.ua/

Ароматна випічка припаде до душі всім

У вашій морозилці досі лежать контейнери із замороженими ягодами з літа, і ви не знаєте, що з них зробити? Без особливих знань, умінь із простих продуктів можна приготувати смачний пиріг із начинкою з будь-яких заморожених ягід.

Саме такий швидкий пиріг із замороженими ягодами за рецептом "Смач" ми сьогодні й приготуємо. Порадуйте рідних пишним та ароматним смаколиком!

Як приготувати пиріг із замороженими ягодами

Інгредієнти:

  • борошно — склянка;
  • заморожена вишня – 450 г;
  • олія — півпачки;
  • кефір – 1 склянка;
  • курячі яйця – 2 шт.;
  • цукор – 100 г (ще пара ложок потрібно, щоб посипати ягоди);
  • розпушувач – 1 ч. л.;
  • ванільний цукор – за бажанням;
  • олія – для змащування.

Спосіб приготування:

  1. Цукор збити з теплим вершковим маслом, додати кефір і яйця. Додати розпушувач із борошном, замісити однорідне тісто.
  2. Глибоку сковороду або форму змастити олією, влити готову масу.
  3. Заморожені ягоди розподілити зверху та присипати цукром.
  4. У підігріту до 200°С духовку поставити майбутній десерт на півгодини. Перед подачею охолодити.

А щоб пиріг не черствів, потрібно додати до нього один інгредієнт. Насолоджуйтесь улюбленою випічкою довго!

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