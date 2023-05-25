Робіть відразу два: один ягідний пиріг за цим рецептом зметуть одразу ж
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Ароматна випічка припаде до душі всім
У вашій морозилці досі лежать контейнери із замороженими ягодами з літа, і ви не знаєте, що з них зробити? Без особливих знань, умінь із простих продуктів можна приготувати смачний пиріг із начинкою з будь-яких заморожених ягід.
Саме такий швидкий пиріг із замороженими ягодами за рецептом "Смач" ми сьогодні й приготуємо. Порадуйте рідних пишним та ароматним смаколиком!
Як приготувати пиріг із замороженими ягодами
Інгредієнти:
- борошно — склянка;
- заморожена вишня – 450 г;
- олія — півпачки;
- кефір – 1 склянка;
- курячі яйця – 2 шт.;
- цукор – 100 г (ще пара ложок потрібно, щоб посипати ягоди);
- розпушувач – 1 ч. л.;
- ванільний цукор – за бажанням;
- олія – для змащування.
Спосіб приготування:
- Цукор збити з теплим вершковим маслом, додати кефір і яйця. Додати розпушувач із борошном, замісити однорідне тісто.
- Глибоку сковороду або форму змастити олією, влити готову масу.
- Заморожені ягоди розподілити зверху та присипати цукром.
- У підігріту до 200°С духовку поставити майбутній десерт на півгодини. Перед подачею охолодити.
А щоб пиріг не черствів, потрібно додати до нього один інгредієнт. Насолоджуйтесь улюбленою випічкою довго!