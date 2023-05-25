Робіть відразу два: один ягідний пиріг за цим рецептом зметуть одразу ж

Ароматна випічка припаде до душі всім

У вашій морозилці досі лежать контейнери із замороженими ягодами з літа, і ви не знаєте, що з них зробити? Без особливих знань, умінь із простих продуктів можна приготувати смачний пиріг із начинкою з будь-яких заморожених ягід.

Саме такий швидкий пиріг із замороженими ягодами за рецептом "Смач" ми сьогодні й приготуємо. Порадуйте рідних пишним та ароматним смаколиком!

Як приготувати пиріг із замороженими ягодами

Інгредієнти:

борошно — склянка;

заморожена вишня – 450 г;

олія — півпачки;

кефір – 1 склянка;

курячі яйця – 2 шт.;

цукор – 100 г (ще пара ложок потрібно, щоб посипати ягоди);

розпушувач – 1 ч. л.;

ванільний цукор – за бажанням;

олія – для змащування.

Спосіб приготування:

Цукор збити з теплим вершковим маслом, додати кефір і яйця. Додати розпушувач із борошном, замісити однорідне тісто. Глибоку сковороду або форму змастити олією, влити готову масу. Заморожені ягоди розподілити зверху та присипати цукром. У підігріту до 200°С духовку поставити майбутній десерт на півгодини. Перед подачею охолодити.

А щоб пиріг не черствів, потрібно додати до нього один інгредієнт. Насолоджуйтесь улюбленою випічкою довго!