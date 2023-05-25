Додайте до страви один інгредієнт — і ви не відірветесь: готуємо м’ясо за давнім українським рецептом

Воно здивує вас незвичайним поєднанням смаків

У багатьох людей із давніми українськими стравами асоціюються червоний борщ та вареники. Але це зовсім не так – раніше наші предки використовували дуже цікаві поєднання. Однією з таких страв є калинка – смачний та незвичайний спосіб приготування свинини.

Саме таку свинину з медом та калиною за рецептом "Мета" ми й приготуємо. Калина надасть страві кисло-солодкої пікантності, а мед створить ароматну та злегка гірку скоринку. Спробувавши раз, ви готуватимете цю страву знову і знову.

Як приготувати свинину з медом та калиною

Інгредієнти:

500 г свинини;

2 цибулини;

2 моркви;

2 стебла селери;

2 ст. л. томатної пасти;

1 склянка червоного вина;

1 склянка м’якого меду;

2 гілочки розмарину;

2 гілочки чебрецю;

1 ст. л. рослинної олії;

сіль і перець;

1 гілочка калини.

Спосіб приготування:

Наріжте свинину кубиками й обсмажте на олії до золотаво-коричневого кольору. Додайте нарізані цибулини, моркву та селеру, обсмажуйте на середньому вогні протягом 5 хвилин, поки овочі не стануть м’якими. Додайте томатну пасту та розмарин, обсмажуйте ще 2-3 хвилини. Додайте вино, мед та чебрець. Зменште вогонь до середнього та готуйте протягом 30 хвилин, поки м’ясо не стане м’яким і сік не випарується на ¼ частини. Додайте нарізану калину і готуйте ще 5 хвилин|мінути|. Подавайте страву гарячою, прикрашену з чебрецем і розмарином.

Визначити натуральність м’яса можна ще при покупці. Вам для цього знадобиться лише сірник та півхвилини часу.