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Додайте до страви один інгредієнт — і ви не відірветесь: готуємо м’ясо за давнім українським рецептом

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Свинина з медом та калиною — старовинна українська страва
Свинина з медом та калиною — старовинна українська страва. Фото Meta.ua

Воно здивує вас незвичайним поєднанням смаків

У багатьох людей із давніми українськими стравами асоціюються червоний борщ та вареники. Але це зовсім не так – раніше наші предки використовували дуже цікаві поєднання. Однією з таких страв є калинка – смачний та незвичайний спосіб приготування свинини.

Саме таку свинину з медом та калиною за рецептом "Мета" ми й приготуємо. Калина надасть страві кисло-солодкої пікантності, а мед створить ароматну та злегка гірку скоринку. Спробувавши раз, ви готуватимете цю страву знову і знову.

Як приготувати свинину з медом та калиною

Інгредієнти:

  • 500 г свинини;
  • 2 цибулини;
  • 2 моркви;
  • 2 стебла селери;
  • 2 ст. л. томатної пасти;
  • 1 склянка червоного вина;
  • 1 склянка м’якого меду;
  • 2 гілочки розмарину;
  • 2 гілочки чебрецю;
  • 1 ст. л. рослинної олії;
  • сіль і перець;
  • 1 гілочка калини.

Спосіб приготування:

  1. Наріжте свинину кубиками й обсмажте на олії до золотаво-коричневого кольору.
  2. Додайте нарізані цибулини, моркву та селеру, обсмажуйте на середньому вогні протягом 5 хвилин, поки овочі не стануть м’якими.
  3. Додайте томатну пасту та розмарин, обсмажуйте ще 2-3 хвилини.
  4. Додайте вино, мед та чебрець.
  5. Зменште вогонь до середнього та готуйте протягом 30 хвилин, поки м’ясо не стане м’яким і сік не випарується на ¼ частини.
  6. Додайте нарізану калину і готуйте ще 5 хвилин|мінути|.
  7. Подавайте страву гарячою, прикрашену з чебрецем і розмарином.

Визначити натуральність м’яса можна ще при покупці. Вам для цього знадобиться лише сірник та півхвилини часу.

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#Рецепт #Свинина #Готуємо вдома