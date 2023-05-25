Додайте до страви один інгредієнт — і ви не відірветесь: готуємо м’ясо за давнім українським рецептом
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Воно здивує вас незвичайним поєднанням смаків
У багатьох людей із давніми українськими стравами асоціюються червоний борщ та вареники. Але це зовсім не так – раніше наші предки використовували дуже цікаві поєднання. Однією з таких страв є калинка – смачний та незвичайний спосіб приготування свинини.
Саме таку свинину з медом та калиною за рецептом "Мета" ми й приготуємо. Калина надасть страві кисло-солодкої пікантності, а мед створить ароматну та злегка гірку скоринку. Спробувавши раз, ви готуватимете цю страву знову і знову.
Як приготувати свинину з медом та калиною
Інгредієнти:
- 500 г свинини;
- 2 цибулини;
- 2 моркви;
- 2 стебла селери;
- 2 ст. л. томатної пасти;
- 1 склянка червоного вина;
- 1 склянка м’якого меду;
- 2 гілочки розмарину;
- 2 гілочки чебрецю;
- 1 ст. л. рослинної олії;
- сіль і перець;
- 1 гілочка калини.
Спосіб приготування:
- Наріжте свинину кубиками й обсмажте на олії до золотаво-коричневого кольору.
- Додайте нарізані цибулини, моркву та селеру, обсмажуйте на середньому вогні протягом 5 хвилин, поки овочі не стануть м’якими.
- Додайте томатну пасту та розмарин, обсмажуйте ще 2-3 хвилини.
- Додайте вино, мед та чебрець.
- Зменште вогонь до середнього та готуйте протягом 30 хвилин, поки м’ясо не стане м’яким і сік не випарується на ¼ частини.
- Додайте нарізану калину і готуйте ще 5 хвилин|мінути|.
- Подавайте страву гарячою, прикрашену з чебрецем і розмарином.
Визначити натуральність м’яса можна ще при покупці. Вам для цього знадобиться лише сірник та півхвилини часу.