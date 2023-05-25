Для цього салату запасетеся щавлем навіть на зиму: рецепт незвичайного вінегрету

Корисна смакота з простих інгредієнтів

Вінегрет — страва корисна, поживна, але дуже набридла за довгу і нудну зиму. Шанувальникам цієї страви пропонуємо трохи видозмінити її, додавши нові інгредієнти.

Рixelinform пропонує доповнити страву щавлем та молодою картоплею. Такий рецепт точно сподобається всім.

Як приготувати вінегрет зі щавлем

Інгредієнти:

200 гр молодої картоплі;

1 морква;

пучок щавлю свіжого;

2 свіжі огірки;

1 великий буряк;

консервований горошок – 1 банка;

1/4 цибулини;

оцет — 1 ч. л.;

олія соняшникова нерафінована – 3 ст. л.;

сіль, перець, зелень на смак.

Спосіб приготування:

Буряк та моркву відварити або запекти в духовці до готовності. Картоплю відварити у підсоленій воді 15-20 хвилин. З консервованого горошку злити розсіл. Нарізати дрібними кубиками цибулю. Щавель потрібно перебрати та обірвати стебла, промити та нарізати смужками. Огірки нарізати маленькими кубиками. Овочі почистити, нарізати. У глибоку миску скласти спочатку буряки, потім моркву і залити олією. Через 5 хвилин додати картоплю та моркву, потім решту інгредієнтів. Так салат вийде строкатим, а не забарвився весь у буряковий сік. Додати оцет, свіжу зелень, перемішати, посолити та поперчити. Такий вінегрет буде і в гарячому, і холодному вигляді.

Раніше ми розповідали, як правильно варити буряк. Якщо додати в каструлю хліб та оцет, цей процес стане набагато легшим.