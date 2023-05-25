Екзотичний сніданок: бюджетний рецепт неймовірних коржів з сирною начинкою

Такі коржики і смачні, і поживні

Страви з сиру, такі як хрумкі рогалики, мають багато варіацій. Вони підходять як для легкого сніданку, так і для ситного перекусу. Зверніть увагу на цей рецепт плачинди з сиром та зеленню.

Плачинда — молдавський пиріг з начинкою у вигляді круглого коржика з начинкою. Як її готувати, розповіла на своєму ютуб-каналі Леся Піжик.

Інгредієнти для тіста:

пшеничне борошно — 600 г

кефір — 350

олія — 75 г

яйця — 1 шт

сода — 1 ч. л.

сіль — 1,5 ч. л.

Для начинки:

кисломолочний сир — 600 г

яйця — 2 шт

зелена цибуля — 30 г

кріп — 20 г

сіль — 1 ч.л.

Спосіб приготування:

З'єднуємо кефір із содою та сіллю, ретельно перемішуємо. Додаємо яйце, олію і розмішуємо вінчиком. Поступово у масу просіюємо борошно і замішуємо тісто. Спочатку лопаткою, а потім руками. Тісто повинне вийти м'яким та еластичним. Обминаємо його в одну грудку, перекладаємо у чисту суху миску та накриваємо харчовою плівкою. Поки тісто "відпочиває", готуємо начинку. Сир перекладаємо у миску і вбиваємо яйця. Додаємо сіль і добре перемішуємо виделкою. Кріп і зелену цибулю промиваємо під проточною водою, сушимо, дрібнимо і додаємо до сиру. Ретельно перемішуємо. Робочу поверхню посипаємо борошном і перекладаємо туди тісто. Формуємо з нього ковбаску та ділимо її на 12 рівних частин. З кожної формуємо кульку, а потім тонко розкатуємо її. По центру викладаємо дві столові ложки начинки, краї скріплюємо, щоб вийшов мішечок. Потім акуратно розкочуємо його у коржик. Зверху робимо маленьку дірочку. Плачинди обсмажуємо у великій кількості добре розігрітої олії. Ціль — золотава скоринка з обох боків.

Готові коржики перекладаємо на паперовий рушник, щоб увібрався зайвий жир. Дуже смачно їсти їх зі сметаною або соусом на основі йогурту.