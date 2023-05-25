Екзотичний сніданок: бюджетний рецепт неймовірних коржів з сирною начинкою
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Такі коржики і смачні, і поживні
Страви з сиру, такі як хрумкі рогалики, мають багато варіацій. Вони підходять як для легкого сніданку, так і для ситного перекусу. Зверніть увагу на цей рецепт плачинди з сиром та зеленню.
Плачинда — молдавський пиріг з начинкою у вигляді круглого коржика з начинкою. Як її готувати, розповіла на своєму ютуб-каналі Леся Піжик.
Інгредієнти для тіста:
- пшеничне борошно — 600 г
- кефір — 350
- олія — 75 г
- яйця — 1 шт
- сода — 1 ч. л.
- сіль — 1,5 ч. л.
Для начинки:
- кисломолочний сир — 600 г
- яйця — 2 шт
- зелена цибуля — 30 г
- кріп — 20 г
- сіль — 1 ч.л.
Спосіб приготування:
- З'єднуємо кефір із содою та сіллю, ретельно перемішуємо. Додаємо яйце, олію і розмішуємо вінчиком.
- Поступово у масу просіюємо борошно і замішуємо тісто. Спочатку лопаткою, а потім руками. Тісто повинне вийти м'яким та еластичним. Обминаємо його в одну грудку, перекладаємо у чисту суху миску та накриваємо харчовою плівкою.
- Поки тісто "відпочиває", готуємо начинку. Сир перекладаємо у миску і вбиваємо яйця. Додаємо сіль і добре перемішуємо виделкою. Кріп і зелену цибулю промиваємо під проточною водою, сушимо, дрібнимо і додаємо до сиру. Ретельно перемішуємо.
- Робочу поверхню посипаємо борошном і перекладаємо туди тісто. Формуємо з нього ковбаску та ділимо її на 12 рівних частин. З кожної формуємо кульку, а потім тонко розкатуємо її.
- По центру викладаємо дві столові ложки начинки, краї скріплюємо, щоб вийшов мішечок. Потім акуратно розкочуємо його у коржик. Зверху робимо маленьку дірочку.
- Плачинди обсмажуємо у великій кількості добре розігрітої олії. Ціль — золотава скоринка з обох боків.
Готові коржики перекладаємо на паперовий рушник, щоб увібрався зайвий жир. Дуже смачно їсти їх зі сметаною або соусом на основі йогурту.