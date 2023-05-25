Знадобиться лише пакет: закуска з кабачків за 10 хвилин

Закуска, що дуже швидко готується

Якщо ви вже готували смачну запіканку із кабачків, зверніть увагу на цей рецепт смачної закуски. Її секрет у тому, що овочі зі спеціями й паніруванням змішуються в пакеті — це забезпечує рівномірне покриття кожного шматочка.

А чим краще нанесене панірування, тим смачніша страва виходить в результаті. Ця закуска дуже просто і швидко готується. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".

Інгредієнти:

кабачки – 600 г

часник – 3-4 зубчики

копчена паприка – 1 ч. л.

борошно – 1 ст. л. з гіркою.

соєвий соус – 1.5 ст. л.

кріп

сіль, перець — до смаку

Спосіб приготування:

Кабачки нарізаємо на брусочки завтовшки 1-1.5 см. Викладаємо їх в чистий сухий пакет. Так вони швидко і зручно просолюються. Солимо, додаємо чайну ложку копченої паприки та одну з гіркою столову ложку борошна. Закриваємо пакет рукою та трусимо ним 10-15 секунд. Все розподілилось рівномірно. Розігріваємо сковороду та витрушуємо на неї вміст пакету. Обсмажуємо на середньому вогні 7-8 хвилин. Поки смажаться кабачки, дрібно нарізаємо 3-4 зубчики часнику і кріп. Вимикаємо вогонь, додаємо соєвий соус, нарізаний часник та кріп, акуратно перемішуємо та подаємо на стіл.

Кабачки виходять ніжними, ароматними. Це чудовий гарнір до м’яса або соковитих котлет. Але ця закуска смачна не лише у гарячому, а й у холодному вигляді.