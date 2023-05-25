Смачний обід за лічені хвилини: готуємо курку з горошком та кабачком

Про котлети і не згадаєте

Основні страви зазвичай забирають багато часу. Та ще й набридають — неможливо ж постійно їсти самі лише соковиті котлети, якими б смачними вони не були.

Розповідаємо, як приготувати куряче філе з горошком та кабачком. Вона готується лічені хвилини, а виходить дуже смачною та ароматною. Рецептом поділились на ProstoWay.

Інгредієнти:

2 великих курячих філе

400 г зеленого горошку

3 кабачки

2 ст. л. песто або подрібненої зелені

150 мл вершків жирністю 22%

1 ст. л. оливкової олії

сіль, свіжомелений чорний перець

Спосіб приготування:

Нарізаємо куряче філе тонкими смужками. Кабачки нарізаємо по діагоналі скибочками завтовшки 4-5 мм. Розігріваємо сковороду з оливковою олією. Кладемо туди куряче філе, горошок та цукіні. Додаємо соус песто/зелень і накриваємо кришкою. Готуємо на сильному вогні, часто струшуючи сковороду. Час приготування — орієнтовно 10 хвилин. Знімаємо кришку, все перемішуємо. Додаємо сіль та перець. Вливаємо вершки, знову накриваємо кришкою сковороду. Готуємо ще 5 хв на слабкому вогні.

Таку страву можна одразу подавати. Її смачно їсти просто зі шматочками хліба або як гарнір до каші, спагеті або картопляного пюре.