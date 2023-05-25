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Смачний обід за лічені хвилини: готуємо курку з горошком та кабачком

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Обід, що дуже швидко готується
Обід, що дуже швидко готується. Фото shuba.life

Про котлети і не згадаєте

Основні страви зазвичай забирають багато часу. Та ще й набридають — неможливо ж постійно їсти самі лише соковиті котлети, якими б смачними вони не були.

Розповідаємо, як приготувати куряче філе з горошком та кабачком. Вона готується лічені хвилини, а виходить дуже смачною та ароматною. Рецептом поділились на ProstoWay.

Інгредієнти:

  • 2 великих курячих філе
  • 400 г зеленого горошку
  • 3 кабачки
  • 2 ст. л. песто або подрібненої зелені
  • 150 мл вершків жирністю 22%
  • 1 ст. л. оливкової олії
  • сіль, свіжомелений чорний перець

Спосіб приготування:

  1. Нарізаємо куряче філе тонкими смужками. Кабачки нарізаємо по діагоналі скибочками завтовшки 4-5 мм.
  2. Розігріваємо сковороду з оливковою олією. Кладемо туди куряче філе, горошок та цукіні. Додаємо соус песто/зелень і накриваємо кришкою.
  3. Готуємо на сильному вогні, часто струшуючи сковороду. Час приготування — орієнтовно 10 хвилин.
  4. Знімаємо кришку, все перемішуємо. Додаємо сіль та перець. Вливаємо вершки, знову накриваємо кришкою сковороду. Готуємо ще 5 хв на слабкому вогні.

Таку страву можна одразу подавати. Її смачно їсти просто зі шматочками хліба або як гарнір до каші, спагеті або картопляного пюре.

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Курятина #Обід