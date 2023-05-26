Зваріть сирники в молоці — і ви більше не смажитимете їх: корисний рецепт на сніданок

Метод приготування повністю смак страви

Сирники – це знайома всім з дитинства страва. Їх нам колись готували мами та бабусі, подавали у дитячому садку та у школі. А що робити, коли не можна їсти смаженого, але сирників дуже хочеться?

Мабуть, можна їх зварити. Звичайно, можна це зробити і у воді, але Рixelinform рекомендує варити цей десерт і в молоці. Такі сирники (у народі їх ще називають лінивими) вийдуть смачні, ніжні та повітряні.

Як приготувати ледачі сирники

Інгредієнти:

300 г сиру – краще 5% або знежирений;

2 ст. л. борошна;

2 ст. л. манки;

1 яйце;

1 ст. л. цукру;

вода чи молоко.

Спосіб приготування

За потреби перетерти сир через металеве сито, віджати зайву вологу, додати одне яйце. Перемішати сир з яйцем, додати в суміш борошно, манну крупу і цукор. За бажанням можна додати ванілін, інші ароматизатори або навіть сухофрукти. Масу ретельно перемішати, дати їй настоятися 10 хвилин. Мокрими руками формувати сирники та запанувати у борошні. Довести воду чи молоко до кипіння і по черзі викласти туди ліниві сирники. Готувати їх потрібно кілька хвилин. Сирники необхідно вийняти шумівку і відкинути на друшляк. Подавати страву з вершковим маслом чи сметаною.

А ось визначити, чи справжня у вас в холодильнику сметана або "пальма", легко. Ви можете це зробити двома способами.