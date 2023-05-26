Зваріть сирники в молоці — і ви більше не смажитимете їх: корисний рецепт на сніданок
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Метод приготування повністю смак страви
Сирники – це знайома всім з дитинства страва. Їх нам колись готували мами та бабусі, подавали у дитячому садку та у школі. А що робити, коли не можна їсти смаженого, але сирників дуже хочеться?
Мабуть, можна їх зварити. Звичайно, можна це зробити і у воді, але Рixelinform рекомендує варити цей десерт і в молоці. Такі сирники (у народі їх ще називають лінивими) вийдуть смачні, ніжні та повітряні.
Як приготувати ледачі сирники
Інгредієнти:
- 300 г сиру – краще 5% або знежирений;
- 2 ст. л. борошна;
- 2 ст. л. манки;
- 1 яйце;
- 1 ст. л. цукру;
- вода чи молоко.
Спосіб приготування
- За потреби перетерти сир через металеве сито, віджати зайву вологу, додати одне яйце.
- Перемішати сир з яйцем, додати в суміш борошно, манну крупу і цукор. За бажанням можна додати ванілін, інші ароматизатори або навіть сухофрукти.
- Масу ретельно перемішати, дати їй настоятися 10 хвилин.
- Мокрими руками формувати сирники та запанувати у борошні.
- Довести воду чи молоко до кипіння і по черзі викласти туди ліниві сирники.
- Готувати їх потрібно кілька хвилин. Сирники необхідно вийняти шумівку і відкинути на друшляк. Подавати страву з вершковим маслом чи сметаною.
А ось визначити, чи справжня у вас в холодильнику сметана або "пальма", легко. Ви можете це зробити двома способами.