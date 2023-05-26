Як передбачали долю японські іммігранти у США: рецепт випічки, яка знає ваше майбутнє

Виберіть печиво і дізнайтеся, що на вас чекає в найближчому майбутньому

Печиво з передбаченням — один із класичних післяобідніх десертів будь-якого поважаючого себе китайського ресторану. Але насправді цей хрумкий виріб походить не з Китаю — на початку 20 століття японські емігранти почали виробляти солодкі версії печива із передбаченням у Сан-Франциско, США. Китайці скористалися можливістю і почали продавати їх у своїх магазинах.

Сьогодні разом із Shuba і приготуємо такий десерт. По суті, печиво з прогнозами — це звичайнісіньке хрумке печиво, всередині якого знаходяться тоненькі смужки паперу з написаними прогнозами. Начебто нічого складного, але таке просте частування перетворить чаювання з друзями на справжнє свято.

Як приготувати печиво з передбаченням

Інгредієнти на 10 порцій:

борошно пшеничне — 400 г;

цукор — 300 г;

цукор ванільний — 10 г;

крохмаль — 1 ст. л.;

яєчні білки — 5 шт.;

сіль — 1/8 ч. л.;

олія соняшникова — 100 г;

вода — 80 г.

Спосіб приготування:

У миску просійте борошно, додайте| цукор, ванільний цукор, крохмаль і змішайте. Зробіть у борошняній масі поглиблення і влийте туди рослинну олію та воду, перемішайте до однорідності. Збийте білки до стійкої маси, введіть їх в тісто і ретельно перемішайте. Деко застеліть пергаментом і ложкою викладайте тісто кружальцями на відстані один від одного. Випікайте в попередньо розігрітій до 200 ° C духовці 10 хвилин. Вийміть печиво з духовки, швидко складіть навпіл, вкладіть усередину папірець із пророкуванням. Ще раз складіть навпіл і надайте форму конвертика.

Приготуйте свій улюблений чай, беріть печиво та насолоджуйтесь! Смачного!