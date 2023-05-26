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Як передбачали долю японські іммігранти у США: рецепт випічки, яка знає ваше майбутнє

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Печиво з пророкуванням готується легко і їсться швидко
Печиво з пророкуванням готується легко і їсться швидко. Фото shuba.life

Виберіть печиво і дізнайтеся, що на вас чекає в найближчому майбутньому

Печиво з передбаченням — один із класичних післяобідніх десертів будь-якого поважаючого себе китайського ресторану. Але насправді цей хрумкий виріб походить не з Китаю — на початку 20 століття японські емігранти почали виробляти солодкі версії печива із передбаченням у Сан-Франциско, США. Китайці скористалися можливістю і почали продавати їх у своїх магазинах.

Сьогодні разом із Shuba і приготуємо такий десерт. По суті, печиво з прогнозами — це звичайнісіньке хрумке печиво, всередині якого знаходяться тоненькі смужки паперу з написаними прогнозами. Начебто нічого складного, але таке просте частування перетворить чаювання з друзями на справжнє свято.

Як приготувати печиво з передбаченням

Інгредієнти на 10 порцій:

  • борошно пшеничне — 400 г;
  • цукор — 300 г;
  • цукор ванільний — 10 г;
  • крохмаль — 1 ст. л.;
  • яєчні білки — 5 шт.;
  • сіль — 1/8 ч. л.;
  • олія соняшникова — 100 г;
  • вода — 80 г.

Спосіб приготування:

  1. У миску просійте борошно, додайте| цукор, ванільний цукор, крохмаль і змішайте. Зробіть у борошняній масі поглиблення і влийте туди рослинну олію та воду, перемішайте до однорідності. Збийте білки до стійкої маси, введіть їх в тісто і ретельно перемішайте.
  2. Деко застеліть пергаментом і ложкою викладайте тісто кружальцями на відстані один від одного. Випікайте в попередньо розігрітій до 200 ° C духовці 10 хвилин.
  3. Вийміть печиво з духовки, швидко складіть навпіл, вкладіть усередину папірець із пророкуванням. Ще раз складіть навпіл і надайте форму конвертика.

Приготуйте свій улюблений чай, беріть печиво та насолоджуйтесь! Смачного!

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