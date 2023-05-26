Старий бюджетний рецепт намазки: п’ять хвилин — і готово

Швидко готується з найпростіших продуктів

Намазки на бутерброди — це дуже універсальна історія. Вони виручають і під час застіль, і у випадках, коли терміново потрібен сніданок чи перекус. Якщо ви вже готували єврейську намазку, зверніть увагу на цей бюджетний рецепт смачної закуски.

Вона готується дуже просто і з доступних продуктів. Часу на приготування потрібно не більше 5 хвилин. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".

Інгредієнти:

багет – 1 шт.

ковбасний копчений сир – 150 г.

яйця – 3 шт.

морква – 1-2 шт.

часник – 3 зубчики

майонез + сметана – 2 ст.л.

чорний перець, сіль – до смаку

Покроковий рецепт приготування:

Нарізаємо багет по діагоналі, щоб вийшли продовгуваті шматочки. Обсмажуємо їх на суміші соняшникової олії та вершкового масла. Доводимо з двох боків до золотистої скоринки. Для намазки ковбасний сир натираємо на великій тертці. Також натираємо три заздалегідь зварених яйця. Сиру моркву та часник натираємо на середній або дрібній тертці. Додаємо одну столову ложку майонезу, одну столову ложку сметани. Солимо, перчимо до смаку і ретельно перемішуємо. Намазка на бутерброди або хліб готова. Мастимо нею підсмажені шматочки батона.

В цю намазку, залежно від бажання, можна додати шинку, рибні консерви або зелену цибулю. Хрумкий багет з’їдається миттєво. Також ми розповідали про дуже смачну намазку з печеної скумбрії.