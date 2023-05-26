Старий бюджетний рецепт намазки: п’ять хвилин — і готово
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Швидко готується з найпростіших продуктів
Намазки на бутерброди — це дуже універсальна історія. Вони виручають і під час застіль, і у випадках, коли терміново потрібен сніданок чи перекус. Якщо ви вже готували єврейську намазку, зверніть увагу на цей бюджетний рецепт смачної закуски.
Вона готується дуже просто і з доступних продуктів. Часу на приготування потрібно не більше 5 хвилин. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".
Інгредієнти:
- багет – 1 шт.
- ковбасний копчений сир – 150 г.
- яйця – 3 шт.
- морква – 1-2 шт.
- часник – 3 зубчики
- майонез + сметана – 2 ст.л.
- чорний перець, сіль – до смаку
Покроковий рецепт приготування:
- Нарізаємо багет по діагоналі, щоб вийшли продовгуваті шматочки. Обсмажуємо їх на суміші соняшникової олії та вершкового масла. Доводимо з двох боків до золотистої скоринки.
- Для намазки ковбасний сир натираємо на великій тертці. Також натираємо три заздалегідь зварених яйця. Сиру моркву та часник натираємо на середній або дрібній тертці.
- Додаємо одну столову ложку майонезу, одну столову ложку сметани. Солимо, перчимо до смаку і ретельно перемішуємо.
- Намазка на бутерброди або хліб готова. Мастимо нею підсмажені шматочки батона.
В цю намазку, залежно від бажання, можна додати шинку, рибні консерви або зелену цибулю. Хрумкий багет з’їдається миттєво. Також ми розповідали про дуже смачну намазку з печеної скумбрії.