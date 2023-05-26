Так просто ще не було: з банки консерви — ситний салат на всю сім’ю

Дуже смачний рибний перекус

Страви з рибних консерв — це не лише смачно, а й дуже зручно. Якщо ви вже куштували смачну намазку на бутерброди, обов’язково приготуйте салат за цим рецептом.

Він готується із доступних продуктів. Як готувати салат із консервованою рибою, яйцями та огірками розповіли на "Школа Життя". Його можна навіть подати до святкового столу.

Інгредієнти:

Яйця відварені – 3-4 шт.

Огірки мариновані – 2 шт.

Зелений горошок – 1 банка

Консерви рибні – 1 банка

Зелена цибуля

Майонез (за смаком)

Спосіб приготування:

Салат готується дуже швидко, головне — заздалегідь відварити яйця. Їх слід подрібнити та відправити у миску. Додаємо мариновані огірки. Ріжемо їх кубиком. З консервованого горошку зливаємо рідину та додаємо продукт до салату. Можна додати цілу баночку або половину — орієнтуйтеся на свій смак. Нарізаємо зелену цибулю. Відкриваємо консерву. Підійде будь-яка. Зливаємо з неї рідину, якщо є, і розминаємо виделкою. Додаємо трохи солі та перцю. Заправляємо майонезом. Ретельно перемішуємо.

Цей салат просто готується. Знадобляться лічені хвилини — особливо за умови, що яйця були відварені заздалегідь. Також ми розповідали, як швидко та пікантно замаринувати оселедець.