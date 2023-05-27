Як нагодувати сім’ю двома картоплинами: рецепт ситних млинців, які розлетяться на ура

Легко, швидко та ситно

Наш стіл важко уявити без картоплі. Він настільки увійшов у наше життя, що коренеплід з упевненістю можна назвати "другим хлібом".

Картопляні млинці з начинкою за рецептом Ukr.Media — чудовий варіант сніданку, обіду або вечері для всієї родини. Готуються вони дуже просто, виходять ситними та смачними, а начинку ви можете вибрати на свій смак.

Як приготувати млинці з начинкою

Інгредієнти:

яйце — 2 шт;

сіль — 1 ч.л;

сушений часник — 1/2 ч.л;

паприка – 1/2 ч. л;

борошно — 150 гр;

картопля 2 шт.;

зелена цибуля – на свій смак.

Для начинки:

відварене яйце — 4 шт;

смажену цибулю — 1 шт;

сир – 100 гр;

сіль – на свій смак.

Спосіб приготування:

З’єднайте яйця з сіллю та спеціями. Частинами введіть борошно. Добре перемішайте інгредієнти, щоб одержати однорідну масу без грудочок. Додайте до тесту натерту на дрібній тертці картопля та зелену цибулю. Масу добре перемішайте. Розігріту сковороду гриль змастіть невеликою кількістю олії та викладіть тонким шаром картопляне тісто. Смажте млинець під кришкою на невеликому вогні з обох боків до повної готовності. Для начинки обсмажте на вершковому маслі цибулю, з’єднайте її з відвареними подрібненими яйцями та натертим сиром на дрібній тертці. Додайте в начинку сіль до смаку. Загорніть начинку в картопляні млинці. Ситна страва для всієї родини готова.

Такі млинці можна доповнити улюбленим соусом. Така сирна заправка доповнить смак страви.