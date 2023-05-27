Як нагодувати сім’ю двома картоплинами: рецепт ситних млинців, які розлетяться на ура
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Легко, швидко та ситно
Наш стіл важко уявити без картоплі. Він настільки увійшов у наше життя, що коренеплід з упевненістю можна назвати "другим хлібом".
Картопляні млинці з начинкою за рецептом Ukr.Media — чудовий варіант сніданку, обіду або вечері для всієї родини. Готуються вони дуже просто, виходять ситними та смачними, а начинку ви можете вибрати на свій смак.
Як приготувати млинці з начинкою
Інгредієнти:
- яйце — 2 шт;
- сіль — 1 ч.л;
- сушений часник — 1/2 ч.л;
- паприка – 1/2 ч. л;
- борошно — 150 гр;
- картопля 2 шт.;
- зелена цибуля – на свій смак.
Для начинки:
- відварене яйце — 4 шт;
- смажену цибулю — 1 шт;
- сир – 100 гр;
- сіль – на свій смак.
Спосіб приготування:
- З’єднайте яйця з сіллю та спеціями. Частинами введіть борошно. Добре перемішайте інгредієнти, щоб одержати однорідну масу без грудочок.
- Додайте до тесту натерту на дрібній тертці картопля та зелену цибулю. Масу добре перемішайте.
- Розігріту сковороду гриль змастіть невеликою кількістю олії та викладіть тонким шаром картопляне тісто.
- Смажте млинець під кришкою на невеликому вогні з обох боків до повної готовності.
- Для начинки обсмажте на вершковому маслі цибулю, з’єднайте її з відвареними подрібненими яйцями та натертим сиром на дрібній тертці. Додайте в начинку сіль до смаку.
- Загорніть начинку в картопляні млинці. Ситна страва для всієї родини готова.
Такі млинці можна доповнити улюбленим соусом. Така сирна заправка доповнить смак страви.