Змішайте оселедець, кетчуп і цибулю — і отримайте незвичайний салат: рецепт, який здивує всіх

Легким рухом оселедець перетворюється на салат

Важко знайти іншу рибу, яка б похвалитися такою величезною кількістю корисних властивостей як оселедець. Ця смачна риба вважається доступним делікатесом, яка подобається практично всім. Її солять і подають на стіл, або ж готують із неї смачні салати.

Сьогодні приготуємо з оселедцем незвичайний салат за рецептом "Цесмак". Це незвичайне поєднання продуктів разом надасть страві дуже ніжного смаку. На святковому столі ця закуска зникне першою. Спробуйте приготувати — й ви не пошкодуєте.

Як приготувати салат з оселедця з кетчупом та цибулею

Інгредієнти:

оселедець – 1 шт.;

цибуля – 1 шт.;

кетчуп – 200 г;

цукор – 1 ч. л.;

оцет – 50 мл;

соняшникова олія – 2 ст. л.;

зелень — 0,5 пуч.;

соус чилі – на свій смак.

Спосіб приготування:

Очистьте цибулю і наріжте півкільцями. Замаринуйте в оцті разом із цукром. Розберіть малосольний оселедець на філе і видаліть кістки. Наріжте тонкими шматочками та залийте кетчупом та соусом чилі. Додайте цибулю та олію. Добре перемішайте та приберіть у холодильник на 12 годин. Подавайте охолоджену закуску, посипте різаною зеленню.

До речі, визначити рівень солоності оселедця можна прямо в магазині. Для цього достатньо скористатися деякими лайфхакмі.