Змішайте оселедець, кетчуп і цибулю — і отримайте незвичайний салат: рецепт, який здивує всіх
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Легким рухом оселедець перетворюється на салат
Важко знайти іншу рибу, яка б похвалитися такою величезною кількістю корисних властивостей як оселедець. Ця смачна риба вважається доступним делікатесом, яка подобається практично всім. Її солять і подають на стіл, або ж готують із неї смачні салати.
Сьогодні приготуємо з оселедцем незвичайний салат за рецептом "Цесмак". Це незвичайне поєднання продуктів разом надасть страві дуже ніжного смаку. На святковому столі ця закуска зникне першою. Спробуйте приготувати — й ви не пошкодуєте.
Як приготувати салат з оселедця з кетчупом та цибулею
Інгредієнти:
- оселедець – 1 шт.;
- цибуля – 1 шт.;
- кетчуп – 200 г;
- цукор – 1 ч. л.;
- оцет – 50 мл;
- соняшникова олія – 2 ст. л.;
- зелень — 0,5 пуч.;
- соус чилі – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Очистьте цибулю і наріжте півкільцями. Замаринуйте в оцті разом із цукром.
- Розберіть малосольний оселедець на філе і видаліть кістки. Наріжте тонкими шматочками та залийте кетчупом та соусом чилі.
- Додайте цибулю та олію. Добре перемішайте та приберіть у холодильник на 12 годин. Подавайте охолоджену закуску, посипте різаною зеленню.
До речі, визначити рівень солоності оселедця можна прямо в магазині. Для цього достатньо скористатися деякими лайфхакмі.