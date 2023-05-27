Виходить ніжнішим за хмари: рецепт шикарного пирога на сметані з ягодами

Смачний і гарний пиріг, який неможливо не закохатися

На носі сезон ягід, а тому настав час звільняти морозильник від заморожених продуктів. Дуже хороший привід – холодні десерти, де можна використовувати як свіжі, і заморожені ягоди.

Один із таких десертів за рецептом "Цесмак" ми з вами й приготуємо. Мармуровий сметанний пиріг з ягодами вийде ніжним, як суфле, ароматним та яскравим. Процес приготування такої смакоти надихатиме та радуватиме. Тому беремо продукти та починаємо готувати.

Як приготувати сметанний пиріг з ягодами

Інгредієнти:

ожина або будь-які свіжі або заморожені ягоди, варення – 200 г;

цукор – 170 г;

крохмаль – 3 ст. л.;

сметана – 600 г;

яйце – 2 шт.;

ванільний цукор – 8 г;

пшеничне борошно — 3 ст. л.;

вершкове масло – 40 г;

вівсяні пластівці – 3 ст. л.

Спосіб приготування:

Свіжу ожину промийте та подрібніть у блендері з 1 ст. л. крохмалю, 50 г цукру. Якщо ягоди заморожені, їх слід розморозити та подрібнити разом із соком. В результаті має вийти густе ягідне пюре. Якщо пюре вийшло рідким, доведеться його трохи поварити у сотейнику на слабкому вогні. Змішайте сметану із яйцями. Додайте ванільний цукор та 2 ст. л. крохмалю. Ретельно все перемішайте, не залишаючи грудочок. Краще в цьому випадку скористатися блендером чи міксером. У глибокій мисці змішайте вівсяні пластівці із 3 ст. л. просіяного борошна. У борошно додайте 40 г розм’якшеного вершкового масла. Перетріть руками в борошняну однорідну крихту. Змастіть форму для випікання діаметром 22 см вершковим маслом. Розподіліть рівномірно борошняну крихту по дну форми та вилийте сметанний шар зверху. Столовою ложкою розподіліть пюре по колу на сметанний шар. Потім розмішайте дерев’яною шпажкою пюре, малюючи мармуровий візерунок на пирозі. Випікайте сметанний пиріг у духовці на водяній бані за 160 градусів 45-50 хвилин. Готовий сметанник залиште у холодильнику на кілька годин.

До речі, визначити справжню сметану від пальми легко. Це можна зробити у домашніх умовах.