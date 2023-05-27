Виходить ніжнішим за хмари: рецепт шикарного пирога на сметані з ягодами
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Смачний і гарний пиріг, який неможливо не закохатися
На носі сезон ягід, а тому настав час звільняти морозильник від заморожених продуктів. Дуже хороший привід – холодні десерти, де можна використовувати як свіжі, і заморожені ягоди.
Один із таких десертів за рецептом "Цесмак" ми з вами й приготуємо. Мармуровий сметанний пиріг з ягодами вийде ніжним, як суфле, ароматним та яскравим. Процес приготування такої смакоти надихатиме та радуватиме. Тому беремо продукти та починаємо готувати.
Як приготувати сметанний пиріг з ягодами
Інгредієнти:
- ожина або будь-які свіжі або заморожені ягоди, варення – 200 г;
- цукор – 170 г;
- крохмаль – 3 ст. л.;
- сметана – 600 г;
- яйце – 2 шт.;
- ванільний цукор – 8 г;
- пшеничне борошно — 3 ст. л.;
- вершкове масло – 40 г;
- вівсяні пластівці – 3 ст. л.
Спосіб приготування:
- Свіжу ожину промийте та подрібніть у блендері з 1 ст. л. крохмалю, 50 г цукру. Якщо ягоди заморожені, їх слід розморозити та подрібнити разом із соком. В результаті має вийти густе ягідне пюре. Якщо пюре вийшло рідким, доведеться його трохи поварити у сотейнику на слабкому вогні.
- Змішайте сметану із яйцями. Додайте ванільний цукор та 2 ст. л. крохмалю. Ретельно все перемішайте, не залишаючи грудочок. Краще в цьому випадку скористатися блендером чи міксером.
- У глибокій мисці змішайте вівсяні пластівці із 3 ст. л. просіяного борошна. У борошно додайте 40 г розм’якшеного вершкового масла. Перетріть руками в борошняну однорідну крихту.
- Змастіть форму для випікання діаметром 22 см вершковим маслом. Розподіліть рівномірно борошняну крихту по дну форми та вилийте сметанний шар зверху.
- Столовою ложкою розподіліть пюре по колу на сметанний шар. Потім розмішайте дерев’яною шпажкою пюре, малюючи мармуровий візерунок на пирозі.
- Випікайте сметанний пиріг у духовці на водяній бані за 160 градусів 45-50 хвилин. Готовий сметанник залиште у холодильнику на кілька годин.
До речі, визначити справжню сметану від пальми легко. Це можна зробити у домашніх умовах.