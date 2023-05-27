Пальчики оближеш: смачна бюджетна вечеря з м’ясом

Простий рецепт на щодень

Смачні картопляники з м’ясом — ідеальний вибір, коли хочеться смачненького, а соковиті котлети набридли. Готові зрази — повноцінний обід чи вечеря.

За рецептом, яким поділились на порталі "Вона", картопляники виходять апетитними, складаються з ситної начинки та чудово смакують в гарячому вигляді. Для приготування картопляних зраз з курячим фаршем знадобиться небагато часу. Вони дуже смачні та ніжні.

Інгредієнти:

600 г картоплі;

250 г курячого філе;

ріпчаста цибуля;

яйце;

2 ст л пшеничного борошна;

2 ст л рослинної олії;

100 г панірувальних сухарів;

сіль та спеції до смаку.

Спосіб приготування:

Готуємо начинку. Куряче філе нарізаємо кубиками. Солимо, перчимо та обсмажуємо до рум’яної скоринки та охолоджуємо. Цибулю нарізаємо зручними шматочками. Пропускаємо її через м’ясорубку разом з курячим філе. Відварюємо картоплю. Коли охолоне, чистимо її, додаємо яйце, сіль, спеції та борошно. Проминаємо все разом картоплем’ялкою і замішуємо тісто. Робимо з нього однакові кульки та розкочуємо. Викладаємо начинку з курки та цибулі. Акуратно загортаємо й обвалюємо в панірувальних сухарях. Розігріваємо сковорідку з олією. Викладаємо зрази, смажимо їх з двох боків до рум’яної скоринки.

Зрази подаються гарячими. Дуже смачно подати їх зі сметаною або соусом на основі йогурту.