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Пальчики оближеш: смачна бюджетна вечеря з м’ясом

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Як готувати зрази з м’ясом
Як готувати зрази з м’ясом. Фото Дело вкуса

Простий рецепт на щодень

Смачні картопляники з м’ясом — ідеальний вибір, коли хочеться смачненького, а соковиті котлети набридли. Готові зрази — повноцінний обід чи вечеря.

За рецептом, яким поділились на порталі "Вона", картопляники виходять апетитними, складаються з ситної начинки та чудово смакують в гарячому вигляді. Для приготування картопляних зраз з курячим фаршем знадобиться небагато часу. Вони дуже смачні та ніжні.

Інгредієнти:

  • 600 г картоплі;
  • 250 г курячого філе;
  • ріпчаста цибуля;
  • яйце;
  • 2 ст л пшеничного борошна;
  • 2 ст л рослинної олії;
  • 100 г панірувальних сухарів;
  • сіль та спеції до смаку.

Спосіб приготування:

  1. Готуємо начинку. Куряче філе нарізаємо кубиками. Солимо, перчимо та обсмажуємо до рум’яної скоринки та охолоджуємо. Цибулю нарізаємо зручними шматочками. Пропускаємо її через м’ясорубку разом з курячим філе.
  2. Відварюємо картоплю. Коли охолоне, чистимо її, додаємо яйце, сіль, спеції та борошно. Проминаємо все разом картоплем’ялкою і замішуємо тісто.
  3. Робимо з нього однакові кульки та розкочуємо. Викладаємо начинку з курки та цибулі. Акуратно загортаємо й обвалюємо в панірувальних сухарях.
  4. Розігріваємо сковорідку з олією. Викладаємо зрази, смажимо їх з двох боків до рум’яної скоринки.

Зрази подаються гарячими. Дуже смачно подати їх зі сметаною або соусом на основі йогурту.

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