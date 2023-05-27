Пальчики оближеш: смачна бюджетна вечеря з м’ясом
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Простий рецепт на щодень
Смачні картопляники з м’ясом — ідеальний вибір, коли хочеться смачненького, а соковиті котлети набридли. Готові зрази — повноцінний обід чи вечеря.
За рецептом, яким поділились на порталі "Вона", картопляники виходять апетитними, складаються з ситної начинки та чудово смакують в гарячому вигляді. Для приготування картопляних зраз з курячим фаршем знадобиться небагато часу. Вони дуже смачні та ніжні.
Інгредієнти:
- 600 г картоплі;
- 250 г курячого філе;
- ріпчаста цибуля;
- яйце;
- 2 ст л пшеничного борошна;
- 2 ст л рослинної олії;
- 100 г панірувальних сухарів;
- сіль та спеції до смаку.
Спосіб приготування:
- Готуємо начинку. Куряче філе нарізаємо кубиками. Солимо, перчимо та обсмажуємо до рум’яної скоринки та охолоджуємо. Цибулю нарізаємо зручними шматочками. Пропускаємо її через м’ясорубку разом з курячим філе.
- Відварюємо картоплю. Коли охолоне, чистимо її, додаємо яйце, сіль, спеції та борошно. Проминаємо все разом картоплем’ялкою і замішуємо тісто.
- Робимо з нього однакові кульки та розкочуємо. Викладаємо начинку з курки та цибулі. Акуратно загортаємо й обвалюємо в панірувальних сухарях.
- Розігріваємо сковорідку з олією. Викладаємо зрази, смажимо їх з двох боків до рум’яної скоринки.
Зрази подаються гарячими. Дуже смачно подати їх зі сметаною або соусом на основі йогурту.