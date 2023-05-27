Найпростіший десерт за 15 хвилин: готуємо полуницю в шоколаді

Чудовий спосіб подати свіжі ягоди

Полуниця в шоколаді – один з найпопулярніших і найпростіших десертів. Зверніть на нього увагу, якщо рецепти на кшталт ніжного мусу з ряжанки для вас заскладні.

Він елементарно та легко готується, а ще — дуже ефектно виглядає. Ягоди обираємо солодкі, а шоколад — той, який подобається. Можна навіть розтопити декілька видів шоколаду й по черзі обвалювати в ньому ягоди.

Інгредієнти:

Полуниця — 400 г

Шоколад — 2 плитки

Кондитерська посипка

Кокосова стружка

Мигдалеві пластівці

Спосіб приготування:

Замочіть ягоди у холодній воді, не відриваючи чашолисток. Акуратно помийте їх, а потім викладіть на паперовий рушник. Вона повинна повністю висохнути. Кожну ягоду, не відриваючи чашолисток, акуратно насаджуємо на зубочистку. Шоколад розтоплюємо — на водяній бані або в мікрохвильовці. Можна додати до нього трішки вершків або вершкового масла, і розмішати — так маса буде в результаті не також твердою. Тримаючи за зубочистку, опускаємо в шоколад кожну полуничку. Підіймаємо і чекаємо, поки стечуть найбільші краплі. Можна зробити кілька шарів різного шоколаду. Полуницю викладаємо на лист вощеного паперу. Посипаємо посипкою, стружкою та пластівцями. Ставимо в холодильник — до повного затвердіння шоколаду. Потім перекладаємо полуницю в шоколаді шарами в пластиковий контейнер з кришкою. Шари перекладаємо пергаментом.

Це дуже простий та витончений десерт. Він ідеальний до келишка шампанського або до ягідного мохіто.