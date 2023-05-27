Найпростіший десерт за 15 хвилин: готуємо полуницю в шоколаді
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Чудовий спосіб подати свіжі ягоди
Полуниця в шоколаді – один з найпопулярніших і найпростіших десертів. Зверніть на нього увагу, якщо рецепти на кшталт ніжного мусу з ряжанки для вас заскладні.
Він елементарно та легко готується, а ще — дуже ефектно виглядає. Ягоди обираємо солодкі, а шоколад — той, який подобається. Можна навіть розтопити декілька видів шоколаду й по черзі обвалювати в ньому ягоди.
Інгредієнти:
- Полуниця — 400 г
- Шоколад — 2 плитки
- Кондитерська посипка
- Кокосова стружка
- Мигдалеві пластівці
Спосіб приготування:
- Замочіть ягоди у холодній воді, не відриваючи чашолисток. Акуратно помийте їх, а потім викладіть на паперовий рушник. Вона повинна повністю висохнути.
- Кожну ягоду, не відриваючи чашолисток, акуратно насаджуємо на зубочистку. Шоколад розтоплюємо — на водяній бані або в мікрохвильовці. Можна додати до нього трішки вершків або вершкового масла, і розмішати — так маса буде в результаті не також твердою.
- Тримаючи за зубочистку, опускаємо в шоколад кожну полуничку. Підіймаємо і чекаємо, поки стечуть найбільші краплі. Можна зробити кілька шарів різного шоколаду.
- Полуницю викладаємо на лист вощеного паперу. Посипаємо посипкою, стружкою та пластівцями.
- Ставимо в холодильник — до повного затвердіння шоколаду. Потім перекладаємо полуницю в шоколаді шарами в пластиковий контейнер з кришкою. Шари перекладаємо пергаментом.
Це дуже простий та витончений десерт. Він ідеальний до келишка шампанського або до ягідного мохіто.