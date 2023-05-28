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Додайте в омлет один інгредієнт — і заради такого рецепту ви прокидатиметеся із задоволенням

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Пишний омлет — улюблена страва на сніданок
Пишний омлет — улюблена страва на сніданок. Фото apostrophe.ua

Пару хвилин часу — і ароматна страва готова

Страви з яєць – одна з найпопулярніших ідей для сніданку у всіх країнах світу. Посмажити смачний омлет можна за лічені хвилини, а різноманітні добавки зроблять вашу страву цікавою. Для такого точно слід прокидатися щоранку.

"Бабусині рецепти" радять пофантазувати та додати до омлету мускатний горіх. Така запечена в духовці страва з бюджетних продуктів – чудовий варіант сніданку для всієї родини.

Як приготувати омлет із мускатним горіхом

Інгредієнти:

  • яйця – 6 шт.;
  • оливкова олія – ½ ч. л.;
  • молоко – 300 мл;
  • сіль — ⅓ ч. л.;
  • сир – 100 г;
  • мускатний горіх – 1 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Яйця розбити у глибоку тару та посолити.
  2. Збити яйця в однорідну суміш за допомогою віночка, додати молоко.
  3. Сир подрібнити на тертці, викласти в миску з яєчною сумішшю. Перемішати інгредієнти та додати мускатний горіх. За бажанням можна додати зелену цибулю та додати чорний мелений перець.
  4. Змастити форму для запікання оливковою олією, вилити у неї яєчну масу. Готувати омлет потрібно в духовці за 200 градусів 20 хвилин.

Слід пам’ятати, що пишний омлет вийде за дотримання деяких правил. Радуйте сім’ю ароматним та смачним сніданком!

Теги:
#Рецепт #Сніданок #Омлет #Мускатний горіх #Готуємо вдома