Додайте в омлет один інгредієнт — і заради такого рецепту ви прокидатиметеся із задоволенням

Пару хвилин часу — і ароматна страва готова

Страви з яєць – одна з найпопулярніших ідей для сніданку у всіх країнах світу. Посмажити смачний омлет можна за лічені хвилини, а різноманітні добавки зроблять вашу страву цікавою. Для такого точно слід прокидатися щоранку.

"Бабусині рецепти" радять пофантазувати та додати до омлету мускатний горіх. Така запечена в духовці страва з бюджетних продуктів – чудовий варіант сніданку для всієї родини.

Як приготувати омлет із мускатним горіхом

Інгредієнти:

яйця – 6 шт.;

оливкова олія – ½ ч. л.;

молоко – 300 мл;

сіль — ⅓ ч. л.;

сир – 100 г;

мускатний горіх – 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Яйця розбити у глибоку тару та посолити. Збити яйця в однорідну суміш за допомогою віночка, додати молоко. Сир подрібнити на тертці, викласти в миску з яєчною сумішшю. Перемішати інгредієнти та додати мускатний горіх. За бажанням можна додати зелену цибулю та додати чорний мелений перець. Змастити форму для запікання оливковою олією, вилити у неї яєчну масу. Готувати омлет потрібно в духовці за 200 градусів 20 хвилин.

Слід пам’ятати, що пишний омлет вийде за дотримання деяких правил. Радуйте сім’ю ароматним та смачним сніданком!