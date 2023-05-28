Додайте в омлет один інгредієнт — і заради такого рецепту ви прокидатиметеся із задоволенням
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Пару хвилин часу — і ароматна страва готова
Страви з яєць – одна з найпопулярніших ідей для сніданку у всіх країнах світу. Посмажити смачний омлет можна за лічені хвилини, а різноманітні добавки зроблять вашу страву цікавою. Для такого точно слід прокидатися щоранку.
"Бабусині рецепти" радять пофантазувати та додати до омлету мускатний горіх. Така запечена в духовці страва з бюджетних продуктів – чудовий варіант сніданку для всієї родини.
Як приготувати омлет із мускатним горіхом
Інгредієнти:
- яйця – 6 шт.;
- оливкова олія – ½ ч. л.;
- молоко – 300 мл;
- сіль — ⅓ ч. л.;
- сир – 100 г;
- мускатний горіх – 1 ч. л.
Спосіб приготування:
- Яйця розбити у глибоку тару та посолити.
- Збити яйця в однорідну суміш за допомогою віночка, додати молоко.
- Сир подрібнити на тертці, викласти в миску з яєчною сумішшю. Перемішати інгредієнти та додати мускатний горіх. За бажанням можна додати зелену цибулю та додати чорний мелений перець.
- Змастити форму для запікання оливковою олією, вилити у неї яєчну масу. Готувати омлет потрібно в духовці за 200 градусів 20 хвилин.
Слід пам’ятати, що пишний омлет вийде за дотримання деяких правил. Радуйте сім’ю ароматним та смачним сніданком!