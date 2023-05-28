Хрумкі пиріжки — і ні грама тіста: рецепт випічки, якої завжди буде мало

Такі пироги готувати набагато швидше

Єдина причина, чому ми не хочемо пекти вдома – це довга метушня з тестом. Ми пропонуємо швидкий варіант смачної випічки – пиріжки із тостового хліба.

Якщо ви боїтеся, що тісто вийде прісним, несмачним, не зійде чи не пропечеться, ви завжди можете використати готовий тостовий хліб. "Цесмак" стверджує, що його унікальна структура ідеально підходить для розкочування та формування пиріжків і ви можете не витрачати час на опару, підняття та заміс тесту. Хрумку скоринку в пиріжках можна приготувати швидко. Не вірите? Беріть продукти та переконайтеся!

Як приготувати пиріжки з тостового хліба.

Інгредієнти:

картопля – 4 шт.;

вершкове масло – 20 г;

чорний перець мелений – 0,5 ч. л.;

тостовий хліб – 8 шт.;

яйце – 2 шт.;

сіль — 1 ч. л.;

зелень, олія, вода – на свій смак.

Спосіб приготування:

Картоплю очистьте, наріжте скибочками та відваріть в окропі до повної готовності. Розімніть картоплю з вершковим маслом, зеленню та спеціями. Для смаку можна додати часник, кінзу або інші прянощі на ваш вибір. З хліба зріжте скоринки. Їх не викидайте, а перемеліть їх у блендері в крихту. Це і будуть ваші панірувальні сухарі. Шматочки хліба розкотіть качалкою у щільні та тонкі пласти. Розверніть хлібний лист трикутником, змочивши краю водою. Начиніть картоплею зі спеціями та заліпіть зверху. Обваляйте пиріжки у збитому яйці, потім у хлібних крихтах і смажте у соняшниковій олії на сковороді до рум’яної скоринки.

Навіть найдосвідченіші господині при приготуванні випічки допускають помилки. Якщо їх усунути, десерти будуть ідеальними.