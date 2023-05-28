Хрускіт почують далеко: незвичайний рецепт капусти, який полюблять навіть діти

За таку капусту битимуться діти!

Корисна та вітамінна білокачанна капуста використовується для приготування найрізноманітніших страв. Салати, перші та другі страви – ось лише мала частина страв, у яких можна її використати. Рецепти страв з капусти актуальні будь-якої пори року,

Сьогодні ми вибрали один із найзручніших і найлегших рецептів — хрумку капусту в сухарях. Shuba розповідає, що для приготування такого оригінального та смачного гарніру знадобиться лише кілька інгредієнтів. Таку універсальну та бюджетну страву можна подавати і як гарнір, і як закуску.

Як приготувати смажену капусту в сухарях

Інгредієнти на 4 порції:

капуста білокачанна — 1.2 кг;

олія соняшникова — 200 мл;

панірувальні сухарі — 100 г;

сіль, перець чорний мелений, зелень — на смак.

Спосіб приготування:

Капусту помийте, розріжте на 8 частин і виріжте качан. У великій каструлі закип’ятіть воду, посоліть і покладіть шматки капусти. Доведіть до кипіння та варіть 5 хвилин. Потім відкиньте на друшляк. У сковороді розігрійте 100 мл олії та обсмажте капусту з усіх боків до зарум’янювання. Влийте півсклянки води та тушкуйте під кришкою на маленькому вогні 10 хвилин. Потім викладіть капусту на блюдо. В окремій сковороді розігрійте 100 мл рослинної олії та обсмажте в ній сухарі панірувальні, помішуючи, до золотистого кольору. Зелень промийте, обсушіть і поріжте дрібно. Змішайте обсмажені сухарі та подрібнену зелень. Посипте цією сумішшю капусту та подавайте до столу.

Домашній майонез ідеально доповнить смажену капусту. Їжте та насолоджуйтесь!