Хрускіт почують далеко: незвичайний рецепт капусти, який полюблять навіть діти
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За таку капусту битимуться діти!
Корисна та вітамінна білокачанна капуста використовується для приготування найрізноманітніших страв. Салати, перші та другі страви – ось лише мала частина страв, у яких можна її використати. Рецепти страв з капусти актуальні будь-якої пори року,
Сьогодні ми вибрали один із найзручніших і найлегших рецептів — хрумку капусту в сухарях. Shuba розповідає, що для приготування такого оригінального та смачного гарніру знадобиться лише кілька інгредієнтів. Таку універсальну та бюджетну страву можна подавати і як гарнір, і як закуску.
Як приготувати смажену капусту в сухарях
Інгредієнти на 4 порції:
- капуста білокачанна — 1.2 кг;
- олія соняшникова — 200 мл;
- панірувальні сухарі — 100 г;
- сіль, перець чорний мелений, зелень — на смак.
Спосіб приготування:
- Капусту помийте, розріжте на 8 частин і виріжте качан.
- У великій каструлі закип’ятіть воду, посоліть і покладіть шматки капусти. Доведіть до кипіння та варіть 5 хвилин. Потім відкиньте на друшляк.
- У сковороді розігрійте 100 мл олії та обсмажте капусту з усіх боків до зарум’янювання. Влийте півсклянки води та тушкуйте під кришкою на маленькому вогні 10 хвилин. Потім викладіть капусту на блюдо.
- В окремій сковороді розігрійте 100 мл рослинної олії та обсмажте в ній сухарі панірувальні, помішуючи, до золотистого кольору.
- Зелень промийте, обсушіть і поріжте дрібно. Змішайте обсмажені сухарі та подрібнену зелень. Посипте цією сумішшю капусту та подавайте до столу.
Домашній майонез ідеально доповнить смажену капусту. Їжте та насолоджуйтесь!