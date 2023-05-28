Те, що треба в літню спеку: класичний рецепт домашнього лимонаду

Це один із найкорисніших напоїв

Лимонад — це не тільки смачний та освіжаючий напій, але ще й дуже корисний. Такий напій багатий на вітаміни, а в домашньому лимонаді ще й відсутні консерванти та хімічні добавки.

Саме такий класичний рецепт лимонаду разом із "Мета" ми сьогодні приготуємо. На його приготування ви витратите лише 20 хвилин, а отримаєте корисний та освіжаючий напій.

Як приготувати вдома лимонад

Інгредієнти:

лимон — 5-7 шт.;

цукор — 1 склянка;

вода — 5-6 склянок;

м’ята — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Промийте лимони проточною водою, облийте окропом і обітріть рушником. Очищені лимони слід натерти на тертці. Зніміть верхній шар цедри, щоб біла підкірка не потрапляла в терту цедру. Додайте цукор, перемішайте до моменту, коли він змінить колір на жовтий Видавіть лимони за допомогою соковичавлювача або скористайтеся звичайною ложкою. Додайте склянку води в цедру із цукром і розчиніть її. Потім додайте лимонний сік й 5 склянок води та перемішайте. Пропустіть лимонад через сито і додайте шматочки лимона. Залишіть напій у холодильнику до повного остигання.

Приготувати лимонад можна за допомогою френч-пресу. "Телеграф" раніше розповідав, як це зробити.