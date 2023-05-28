Рус

Те, що треба в літню спеку: класичний рецепт домашнього лимонаду

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Смачний лимонад можна приготувати вдома
Смачний лимонад можна приготувати вдома. Фото Meta.ua

Це один із найкорисніших напоїв

Лимонад — це не тільки смачний та освіжаючий напій, але ще й дуже корисний. Такий напій багатий на вітаміни, а в домашньому лимонаді ще й відсутні консерванти та хімічні добавки.

Саме такий класичний рецепт лимонаду разом із "Мета" ми сьогодні приготуємо. На його приготування ви витратите лише 20 хвилин, а отримаєте корисний та освіжаючий напій.

Як приготувати вдома лимонад

Інгредієнти:

  • лимон — 5-7 шт.;
  • цукор — 1 склянка;
  • вода — 5-6 склянок;
  • м’ята — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Промийте лимони проточною водою, облийте окропом і обітріть рушником.
  2. Очищені лимони слід натерти на тертці. Зніміть верхній шар цедри, щоб біла підкірка не потрапляла в терту цедру.
  3. Додайте цукор, перемішайте до моменту, коли він змінить колір на жовтий
  4. Видавіть лимони за допомогою соковичавлювача або скористайтеся звичайною ложкою.
  5. Додайте склянку води в цедру із цукром і розчиніть її.
  6. Потім додайте лимонний сік й 5 склянок води та перемішайте.
  7. Пропустіть лимонад через сито і додайте шматочки лимона.
  8. Залишіть напій у холодильнику до повного остигання.

Приготувати лимонад можна за допомогою френч-пресу. "Телеграф" раніше розповідав, як це зробити.

Теги:
#Рецепт #Лимонад #Готуємо вдома