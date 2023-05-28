Те, що треба в літню спеку: класичний рецепт домашнього лимонаду
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Це один із найкорисніших напоїв
Лимонад — це не тільки смачний та освіжаючий напій, але ще й дуже корисний. Такий напій багатий на вітаміни, а в домашньому лимонаді ще й відсутні консерванти та хімічні добавки.
Саме такий класичний рецепт лимонаду разом із "Мета" ми сьогодні приготуємо. На його приготування ви витратите лише 20 хвилин, а отримаєте корисний та освіжаючий напій.
Як приготувати вдома лимонад
Інгредієнти:
- лимон — 5-7 шт.;
- цукор — 1 склянка;
- вода — 5-6 склянок;
- м’ята — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Промийте лимони проточною водою, облийте окропом і обітріть рушником.
- Очищені лимони слід натерти на тертці. Зніміть верхній шар цедри, щоб біла підкірка не потрапляла в терту цедру.
- Додайте цукор, перемішайте до моменту, коли він змінить колір на жовтий
- Видавіть лимони за допомогою соковичавлювача або скористайтеся звичайною ложкою.
- Додайте склянку води в цедру із цукром і розчиніть її.
- Потім додайте лимонний сік й 5 склянок води та перемішайте.
- Пропустіть лимонад через сито і додайте шматочки лимона.
- Залишіть напій у холодильнику до повного остигання.
Приготувати лимонад можна за допомогою френч-пресу. "Телеграф" раніше розповідав, як це зробити.