Рецепт соковитої курки з овочами: шматочки просто розтануть у роті

Страва, якою ви смачно нагодуєте всю родину

Кожна господиня часто ставить питання, що приготувати на обід або вечерю. Якщо набридла традиційна курка, можна запекти її з весняними овочами.

У рецепті Shuba можна використовувати як стегенця, так і куряче філе або інші шматочки курки. Додайте до страви часник, капусту чи буряк – і його смак тільки виграє!

Як приготувати курку з весняними овочами.

Інгредієнти на 4 порції:

курячі стегна — 600 г;

лимон — 1 шт.;

оливкова олія — 3 ст. л.;

картопля — 450 г;

редиска — 200 г;

зелена цибуля — 10 г;

морква — 50 г;

кріп — 5 г;

томати — 1 шт.;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Розігрійте духовку до 200 градусів. Промийте курку та обсушіть. Приправте сіллю та перцем, потім викладіть шкірою вгору на деко з бортиками. Видавіть ½ лимона на курку і збризкайте 1 столовою ложкою оливкової олії. Запікайте 15 хвилин. Тим часом розріжте картопля і редис навпіл, ріпчасту цибулю і томати наріжте півкільцями, а зелену цибулю наріжте на три частини. Змішайте картоплю, редиску, моркву і 2 столові ложки оливкової олії, що залишилися в мисці; приправте сіллю та перцем. Дістаньте курку з духовки та розкладіть навколо неї всі овочі. Продовжуйте запікати, поки овочі не стануть м’якими, а курка не стане золотистою і не пропечеться ще близько 20 хвилин. Видавіть півлимона, що залишився, на курку й овочі. Зверху посипте кропом і приправте сіллю.

Подавати страву найкраще зі свіжими салатами. Відмінно підійде салат зі свіжих помідорів.