Рецепт соковитої курки з овочами: шматочки просто розтануть у роті
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Страва, якою ви смачно нагодуєте всю родину
Кожна господиня часто ставить питання, що приготувати на обід або вечерю. Якщо набридла традиційна курка, можна запекти її з весняними овочами.
У рецепті Shuba можна використовувати як стегенця, так і куряче філе або інші шматочки курки. Додайте до страви часник, капусту чи буряк – і його смак тільки виграє!
Як приготувати курку з весняними овочами.
Інгредієнти на 4 порції:
- курячі стегна — 600 г;
- лимон — 1 шт.;
- оливкова олія — 3 ст. л.;
- картопля — 450 г;
- редиска — 200 г;
- зелена цибуля — 10 г;
- морква — 50 г;
- кріп — 5 г;
- томати — 1 шт.;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Розігрійте духовку до 200 градусів.
- Промийте курку та обсушіть. Приправте сіллю та перцем, потім викладіть шкірою вгору на деко з бортиками. Видавіть ½ лимона на курку і збризкайте 1 столовою ложкою оливкової олії. Запікайте 15 хвилин.
- Тим часом розріжте картопля і редис навпіл, ріпчасту цибулю і томати наріжте півкільцями, а зелену цибулю наріжте на три частини. Змішайте картоплю, редиску, моркву і 2 столові ложки оливкової олії, що залишилися в мисці; приправте сіллю та перцем.
- Дістаньте курку з духовки та розкладіть навколо неї всі овочі. Продовжуйте запікати, поки овочі не стануть м’якими, а курка не стане золотистою і не пропечеться ще близько 20 хвилин. Видавіть півлимона, що залишився, на курку й овочі. Зверху посипте кропом і приправте сіллю.
Подавати страву найкраще зі свіжими салатами. Відмінно підійде салат зі свіжих помідорів.