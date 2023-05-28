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Рецепт соковитої курки з овочами: шматочки просто розтануть у роті

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Курка з овочами — найкраще рішення позбавитися голоду
Курка з овочами — найкраще рішення позбавитися голоду. Фото shuba.life

Страва, якою ви смачно нагодуєте всю родину

Кожна господиня часто ставить питання, що приготувати на обід або вечерю. Якщо набридла традиційна курка, можна запекти її з весняними овочами.

У рецепті Shuba можна використовувати як стегенця, так і куряче філе або інші шматочки курки. Додайте до страви часник, капусту чи буряк – і його смак тільки виграє!

Як приготувати курку з весняними овочами.

Інгредієнти на 4 порції:

  • курячі стегна — 600 г;
  • лимон — 1 шт.;
  • оливкова олія — 3 ст. л.;
  • картопля — 450 г;
  • редиска — 200 г;
  • зелена цибуля — 10 г;
  • морква — 50 г;
  • кріп — 5 г;
  • томати — 1 шт.;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Розігрійте духовку до 200 градусів.
  2. Промийте курку та обсушіть. Приправте сіллю та перцем, потім викладіть шкірою вгору на деко з бортиками. Видавіть ½ лимона на курку і збризкайте 1 столовою ложкою оливкової олії. Запікайте 15 хвилин.
  3. Тим часом розріжте картопля і редис навпіл, ріпчасту цибулю і томати наріжте півкільцями, а зелену цибулю наріжте на три частини. Змішайте картоплю, редиску, моркву і 2 столові ложки оливкової олії, що залишилися в мисці; приправте сіллю та перцем.
  4. Дістаньте курку з духовки та розкладіть навколо неї всі овочі. Продовжуйте запікати, поки овочі не стануть м’якими, а курка не стане золотистою і не пропечеться ще близько 20 хвилин. Видавіть півлимона, що залишився, на курку й овочі. Зверху посипте кропом і приправте сіллю.

Подавати страву найкраще зі свіжими салатами. Відмінно підійде салат зі свіжих помідорів.

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#Рецепт #Овочі #Курка #Готуємо вдома