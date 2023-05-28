Сім’я буде їсти за десять хвилин: рецепт неймовірно смачних фаршированих огірків

Готуйте одразу подвійну порцію!

Жоден прийом гостей не обійдеться без закусок. Холодні й гарячі, вони повинні бути завжди під рукою — закуски стануть у пригоді на випадок раптового голоду або гостей, що несподівано наскочили.

Саме таку закуску ми разом із Shuba і готуватимемо. Огірки фаршировані фетою виглядають ефектно на тарілці. Приправте сирну начинку кропом та часником — і від такої закуски за вуха не відтягнеш. Для таких канапе краще вибирати великі, але не надто водянисті огірки. Тоді суміш, яка буде всередині, не наповниться соком. Ну що, беремо продукти та починаємо готувати.

Як приготувати огірки, фаршировані фетою

Інгредієнти на 20 порцій:

сир фета — 200 г;

часник, зубчики – 1 шт.;

рікота — 100 г;

кріп — 4 ст. л.;

огірок — 2 шт.;

перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Пропустіть часник через прес, змішайте з фетою, рикотою та кропом у кухонному комбайні та збивайте до отримання однорідної густої маси. Огірки промийте та обсушіть. Потім розріжте вздовж навпіл, витягніть і викиньте насіння. Наповніть середину огірка сирною сумішшю та розрівняйте. Наріжте скибочками завтовшки 3 см. Посипте меленим перцем і прикрасьте гілочками кропу.

Здивувати гостей можна ще овочами, приготованими у банку. Ця проста страва готується за лічені хвилини.