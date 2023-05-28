Смакота за лічені хвилини: порадуйте рідних ароматними зразами

Вони виходять дуже смачними

Страви з картоплі — це найпростіший варіант приготувати щось смачненьке, не витрачаючи багато грошей. Якщо ви вже куштували смачні картопляники, зверніть увагу на цей рецепт зраз.

Для їхнього приготування знадобляться прості інгредієнти. Картопляно-сирні зрази виходять надзвичайно ситними та ароматними. Рецептом поділились на порталі "Вона".

Інгредієнти для приготування:

230 г. кисломолочного сиру;

150 г. відвареної картоплі;

1 ст.л. манної крупи;

1 ч.л. крохмалю;

30 г. панірувальних сухарів;

20 г. вершкового масла;

сіль та чорний перець.

Для начинки:

20 г. зеленої цибулі;

відварене яйце;

20 г. вершкового масла.

Спосіб приготування:

До відвареної картоплі додаємо сир. Ретельно розминаємо масу виделкою — вона повинна стати однорідною. Всипаємо манну крупу, крохмаль, сіль та перець. Додаємо розтоплене вершкове масло. Дрібно кришимо зелену цибулю та яйце. Додаємо розтоплене вершкове масло. Все перемішуємо. З однорідної маси формуємо зрази круглої форми. Обвалюємо їх в панірувальних сухарях. Зрази смажимо на розігрітій сковорідці до рум’яної скоринки у великій кількості олії. Викладаємо їх на серветку — щоб всотався зайвий жир.

Готові зрази подаємо до столу ще гарячими. Найсмачніше їсти їх зі сметаною або соусом на основі йогурту.