Смакота за лічені хвилини: порадуйте рідних ароматними зразами
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Вони виходять дуже смачними
Страви з картоплі — це найпростіший варіант приготувати щось смачненьке, не витрачаючи багато грошей. Якщо ви вже куштували смачні картопляники, зверніть увагу на цей рецепт зраз.
Для їхнього приготування знадобляться прості інгредієнти. Картопляно-сирні зрази виходять надзвичайно ситними та ароматними. Рецептом поділились на порталі "Вона".
Інгредієнти для приготування:
- 230 г. кисломолочного сиру;
- 150 г. відвареної картоплі;
- 1 ст.л. манної крупи;
- 1 ч.л. крохмалю;
- 30 г. панірувальних сухарів;
- 20 г. вершкового масла;
- сіль та чорний перець.
Для начинки:
- 20 г. зеленої цибулі;
- відварене яйце;
- 20 г. вершкового масла.
Спосіб приготування:
- До відвареної картоплі додаємо сир. Ретельно розминаємо масу виделкою — вона повинна стати однорідною.
- Всипаємо манну крупу, крохмаль, сіль та перець. Додаємо розтоплене вершкове масло.
- Дрібно кришимо зелену цибулю та яйце. Додаємо розтоплене вершкове масло. Все перемішуємо.
- З однорідної маси формуємо зрази круглої форми. Обвалюємо їх в панірувальних сухарях.
- Зрази смажимо на розігрітій сковорідці до рум’яної скоринки у великій кількості олії. Викладаємо їх на серветку — щоб всотався зайвий жир.
Готові зрази подаємо до столу ще гарячими. Найсмачніше їсти їх зі сметаною або соусом на основі йогурту.