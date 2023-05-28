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Смакота за лічені хвилини: порадуйте рідних ароматними зразами

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Страва, що дуже швидко готується
Страва, що дуже швидко готується. Фото скриншот Youtube

Вони виходять дуже смачними

Страви з картоплі — це найпростіший варіант приготувати щось смачненьке, не витрачаючи багато грошей. Якщо ви вже куштували смачні картопляники, зверніть увагу на цей рецепт зраз.

Для їхнього приготування знадобляться прості інгредієнти. Картопляно-сирні зрази виходять надзвичайно ситними та ароматними. Рецептом поділились на порталі "Вона".

Інгредієнти для приготування:

  • 230 г. кисломолочного сиру;
  • 150 г. відвареної картоплі;
  • 1 ст.л. манної крупи;
  • 1 ч.л. крохмалю;
  • 30 г. панірувальних сухарів;
  • 20 г. вершкового масла;
  • сіль та чорний перець.

Для начинки:

  • 20 г. зеленої цибулі;
  • відварене яйце;
  • 20 г. вершкового масла.

Спосіб приготування:

  1. До відвареної картоплі додаємо сир. Ретельно розминаємо масу виделкою — вона повинна стати однорідною.
  2. Всипаємо манну крупу, крохмаль, сіль та перець. Додаємо розтоплене вершкове масло.
  3. Дрібно кришимо зелену цибулю та яйце. Додаємо розтоплене вершкове масло. Все перемішуємо.
  4. З однорідної маси формуємо зрази круглої форми. Обвалюємо їх в панірувальних сухарях.
  5. Зрази смажимо на розігрітій сковорідці до рум’яної скоринки у великій кількості олії. Викладаємо їх на серветку — щоб всотався зайвий жир.

Готові зрази подаємо до столу ще гарячими. Найсмачніше їсти їх зі сметаною або соусом на основі йогурту.

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#Рецепт #Картопля #Зрази