Цей хруст зведе вас з розуму: фантастичний маринад для курячих крилець на грилі
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Цей маринад лишає м’ясо ніжним, але забезпечує хрумку скоринку
Літо — пора шашлику. Якщо ви вже смажили свинину у фантастичному маринаді, зверніть увагу і на інші види м’яса. Наприклад, на курячі крильця.
З цим соєво-гірчичним маринадом курятина так і тане у роті. Час маринування — мінімум дві години. Рецептом поділились на Lady.Day.
Інгредієнти:
- Курячі крила (плічки) – 1,5 кілограма
- Діжонська гірчиця – 2 столові ложки
- Соєвий соус – 4 столові ложки
- Цукор – 1 чайна ложка
- Суміш спецій для м’яса – до смаку
- Часник – 2 зубки
- Свіжий тархун – до смаку.
Спосіб приготування:
- Обираємо цілі крила або плечики — більші частини крила на кісточці. Висипаємо всю курятину у велику миску, заливаємо холодною водою і добре промиваємо все м’ясо. Можна зробити це кілька разів, а потім злити всю воду. М’ясо слід викласти на паперові рушнички — щоб просохло.
- Додаємо до миски з сухими крилами соєвий соус. Додаємо цукор та соєвий соус, спеції для курки, які вам подобаються. Перемішуємо все.
- Чистимо часник і нарізаємо його тонкими пластинками. Обриваємо листочки з гілочок тархуну. Додаємо все до курки, вимішуємо руками, щоб усе рівномірно розподілилося.
- Накриваємо миску кришкою і ставимо в холодильник. Вони повинні маринуватися від 2 годин до 12.
- Розпалюємо вугілля. Складаємо всі крила на решітку барбекюшниці. Викладаємо її на мангал. М’ясо слід часто перевертати та слідкувати за вогнем — він не повинен спалахувати.
- Вже за 20-30 хвилин маємо ніжне м’ясо з красивою хрумкою скоринкою. Ножем перевіряємо м’ясо біля кісток — якщо воно біленьке, наші курячі крила готові.
Це універсальний маринад не лише для крил, а й для інших частин м’яса. Приготуйте легкий салат — і можна приступати до трапези.