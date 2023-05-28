Цей хруст зведе вас з розуму: фантастичний маринад для курячих крилець на грилі

Цей маринад лишає м’ясо ніжним, але забезпечує хрумку скоринку

Літо — пора шашлику. Якщо ви вже смажили свинину у фантастичному маринаді, зверніть увагу і на інші види м’яса. Наприклад, на курячі крильця.

З цим соєво-гірчичним маринадом курятина так і тане у роті. Час маринування — мінімум дві години. Рецептом поділились на Lady.Day.

Інгредієнти:

Курячі крила (плічки) – 1,5 кілограма

Діжонська гірчиця – 2 столові ложки

Соєвий соус – 4 столові ложки

Цукор – 1 чайна ложка

Суміш спецій для м’яса – до смаку

Часник – 2 зубки

Свіжий тархун – до смаку.

Спосіб приготування:

Обираємо цілі крила або плечики — більші частини крила на кісточці. Висипаємо всю курятину у велику миску, заливаємо холодною водою і добре промиваємо все м’ясо. Можна зробити це кілька разів, а потім злити всю воду. М’ясо слід викласти на паперові рушнички — щоб просохло. Додаємо до миски з сухими крилами соєвий соус. Додаємо цукор та соєвий соус, спеції для курки, які вам подобаються. Перемішуємо все. Чистимо часник і нарізаємо його тонкими пластинками. Обриваємо листочки з гілочок тархуну. Додаємо все до курки, вимішуємо руками, щоб усе рівномірно розподілилося. Накриваємо миску кришкою і ставимо в холодильник. Вони повинні маринуватися від 2 годин до 12. Розпалюємо вугілля. Складаємо всі крила на решітку барбекюшниці. Викладаємо її на мангал. М’ясо слід часто перевертати та слідкувати за вогнем — він не повинен спалахувати. Вже за 20-30 хвилин маємо ніжне м’ясо з красивою хрумкою скоринкою. Ножем перевіряємо м’ясо біля кісток — якщо воно біленьке, наші курячі крила готові.

Це універсальний маринад не лише для крил, а й для інших частин м’яса. Приготуйте легкий салат — і можна приступати до трапези.