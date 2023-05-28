Ви такого ще не куштували: суперпростий торт із полуницею без борошна та яєць

Полунична варіація знайомої з дитинства страви

Ліниві десерти приходять на поміч, коли солоденького хочеться, а ні сил, ні часу на складні солодощі, такі як Київський торт, немає. Зверніть увагу на цей рецепт простого вафельного торта із сирно-полуничною начинкою.

Для приготування цього торта вам знадобиться зовсім мало інгредієнтів: вафельні коржі, кисломолочний сир, цукор і полуниця. У фіналі ви отримаєте чудовий, легкий і повітряний десерт до чаю або кави. Рецептом поділились на Shuba.life.

Інгредієнти:

Вафельні коржі — 90 г

Масло вершкове — 200 г

Сир кисломолочний — 500 г

Цукор — 120 г

Полуниця — 250 г

Спосіб приготування:

Полуницю миємо, сушимо і видаляємо плодоніжки. Збиваємо разом блендером розм’якшене вершкове масло, кисломолочний сир, цукор і полуниці. Вони повинні перетворитись на однорідну повітряну масу. Приготованою начинкою змащуємо кожен вафельний корж, окрім верхнього. Змащуючи, збираємо торт. Готовий торт загортаємо у харчову плівку і кладемо у холодильник на 2 години. Цього часу йому вистачить, щоб просочитись.

Коли цей час сплине, торт можна нарізати та подавати. Він відмінно смакуватиме до сніданку з ароматною карамельною кавою.