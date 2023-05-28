Найніжніший шоколадний пиріг: як приготувати "Брауні" вдома
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Ідеальний шоколадний варіант до чаю чи кави
Якщо хочеться солоденького, найсмачніше — приготувати його самотужки. Якщо ви вже куштували неймовірний полуничний пиріг, зверніть увагу на цей рецепт шоколадного "Брауні". Цей пиріг – найпростіший рецепт найніжнішого та пишного кексу
Брауні — це класичний американський шоколадний десерт з вологою текстурою тіста і хрусткою скоринкою. Рецептом поділились на "На ПЕНСІЇ".
Інгредієнти:
- чорний або молочний шоколад – 100 г
- цукор – 300 г
- яйця – 5 шт.
- какао-порошок – 5 столових ложок
- масло вершкове – 200 г
- борошно – 1,5 склянки
- розпушувач – 0,5 чайної ложки
- олія – 1 чайна ложка
- сіль – до смаку
Приготування:
- Збиваємо яйця з цукром. Шоколад ламаємо та викладаємо в сотейник.
- Додаємо до шоколаду вершкове масло та розтоплюємо його на водяній бані. Через сито пропускаємо борошно, какао, розпушувач та сіль.
- Перемішуємо всі сухі інгредієнти. Додаємо до них яйця з цукром, шоколад та перемішуємо.
- Вмикаємо духовку на 180 градусів — вона повинна нагрітись. Вимішуємо тісто середньої консистенції.
- Форму для випікання (бажано прямокутну) змащуємо олією і присипаємо борошном. Випікаємо брауні в розігрітій до 180 градусів духовці. Час приготування — близько 20 хвилин.
Десерт можна їсти гарячим, та найкращий смак він має, коли охолоджується. Прикрашаємо десерт до смаку: цукровою пудрою, шоколадом або горіхами. Також ми розповідали, як готувати вдома згущене молоко.