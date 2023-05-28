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Найніжніший шоколадний пиріг: як приготувати "Брауні" вдома

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Приготуйте раз — і будете готувати постійно
Приготуйте раз — і будете готувати постійно. Фото Смачно24

Ідеальний шоколадний варіант до чаю чи кави

Якщо хочеться солоденького, найсмачніше — приготувати його самотужки. Якщо ви вже куштували неймовірний полуничний пиріг, зверніть увагу на цей рецепт шоколадного "Брауні". Цей пиріг – найпростіший рецепт найніжнішого та пишного кексу

Брауні — це класичний американський шоколадний десерт з вологою текстурою тіста і хрусткою скоринкою. Рецептом поділились на "На ПЕНСІЇ".

Інгредієнти:

  • чорний або молочний шоколад – 100 г
  • цукор – 300 г
  • яйця – 5 шт.
  • какао-порошок – 5 столових ложок
  • масло вершкове – 200 г
  • борошно – 1,5 склянки
  • розпушувач – 0,5 чайної ложки
  • олія – 1 чайна ложка
  • сіль – до смаку

Приготування:

  1. Збиваємо яйця з цукром. Шоколад ламаємо та викладаємо в сотейник.
  2. Додаємо до шоколаду вершкове масло та розтоплюємо його на водяній бані. Через сито пропускаємо борошно, какао, розпушувач та сіль.
  3. Перемішуємо всі сухі інгредієнти. Додаємо до них яйця з цукром, шоколад та перемішуємо.
  4. Вмикаємо духовку на 180 градусів — вона повинна нагрітись. Вимішуємо тісто середньої консистенції.
  5. Форму для випікання (бажано прямокутну) змащуємо олією і присипаємо борошном. Випікаємо брауні в розігрітій до 180 градусів духовці. Час приготування — близько 20 хвилин.

Десерт можна їсти гарячим, та найкращий смак він має, коли охолоджується. Прикрашаємо десерт до смаку: цукровою пудрою, шоколадом або горіхами. Також ми розповідали, як готувати вдома згущене молоко.

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