Найніжніший шоколадний пиріг: як приготувати "Брауні" вдома

Ідеальний шоколадний варіант до чаю чи кави

Якщо хочеться солоденького, найсмачніше — приготувати його самотужки. Якщо ви вже куштували неймовірний полуничний пиріг, зверніть увагу на цей рецепт шоколадного "Брауні". Цей пиріг – найпростіший рецепт найніжнішого та пишного кексу

Брауні — це класичний американський шоколадний десерт з вологою текстурою тіста і хрусткою скоринкою. Рецептом поділились на "На ПЕНСІЇ".

Інгредієнти:

чорний або молочний шоколад – 100 г

цукор – 300 г

яйця – 5 шт.

какао-порошок – 5 столових ложок

масло вершкове – 200 г

борошно – 1,5 склянки

розпушувач – 0,5 чайної ложки

олія – 1 чайна ложка

сіль – до смаку

Приготування:

Збиваємо яйця з цукром. Шоколад ламаємо та викладаємо в сотейник. Додаємо до шоколаду вершкове масло та розтоплюємо його на водяній бані. Через сито пропускаємо борошно, какао, розпушувач та сіль. Перемішуємо всі сухі інгредієнти. Додаємо до них яйця з цукром, шоколад та перемішуємо. Вмикаємо духовку на 180 градусів — вона повинна нагрітись. Вимішуємо тісто середньої консистенції. Форму для випікання (бажано прямокутну) змащуємо олією і присипаємо борошном. Випікаємо брауні в розігрітій до 180 градусів духовці. Час приготування — близько 20 хвилин.

Десерт можна їсти гарячим, та найкращий смак він має, коли охолоджується. Прикрашаємо десерт до смаку: цукровою пудрою, шоколадом або горіхами. Також ми розповідали, як готувати вдома згущене молоко.