Бюджетна закуска, що зникне зі столу: гарячі кабачкові канапе з помідорами
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Цю закуску ще й їсти зручно, адже вона порційна
Страви з кабачків, такі як соковита запіканка — це дуже смачно. Їх готують впродовж всього сезону свіжих овочів, та є один мінус — не всі ці рецепти підходять до святкового столу.
Одним із виключень є наступна закуска. На Lady Day розповіли, як приготувати порційні кабачкові шайби із сиром, помідорами та курячим філе. Вини виходять дуже смачними, подаються гарячими і просто готуються.
Інгредієнти:
- Кабачки свіжі молоді або цукіні
- Помідори червоні – 3 шт
- Філе куряче — 100 г
- Сир твердий – 200 г
- Майонез – за потребою
- Олія — за потребою
- Сіль за смаком — до смаку
Спосіб приготування:
- Куряче філе обмиваємо, опускаємо в киплячу воду. Відварюємо його до м’якості (близько 20-30 хвилин). Лишаємо, що охолонуло. Потім — дрібно нарізаємо.
- Помідори миємо, розрізаємо. Видаляємо все насіння разом із соком, а потім нарізаємо на дрібні кубики.
- Сир натираємо на дрібній тертці. В мисці з’єднуємо філе, помідори та сир, солимо.
- Заправляємо майонезом. Ретельно вимішуємо.
- Для рецепта підійдуть молоді кабачки з ніжною шкіркою і нерозвиненим насінням. Миємо їх з сіллю та нарізаємо кружальцями завтовшки 1,5 см.
- Обсмажуємо кружечки на олії з двох сторін до напівготовності. Викладаємо їх на деко, змащене маслом.
- Зверху кожного шматочка додаємо одну столову ложку заготованої суміші. Деко ставимо у духовку, розігріту до температури 250 °С, на 20 хвилин.
Ця закуска подається гарячою. Вона дуже смачна — адже молоді овочі встигають просочитися соками начинки. Також обов’язково скуштуйте святковий пікантний оселедець.