Бюджетна закуска, що зникне зі столу: гарячі кабачкові канапе з помідорами

Цю закуску ще й їсти зручно, адже вона порційна

Страви з кабачків, такі як соковита запіканка — це дуже смачно. Їх готують впродовж всього сезону свіжих овочів, та є один мінус — не всі ці рецепти підходять до святкового столу.

Одним із виключень є наступна закуска. На Lady Day розповіли, як приготувати порційні кабачкові шайби із сиром, помідорами та курячим філе. Вини виходять дуже смачними, подаються гарячими і просто готуються.

Інгредієнти:

Кабачки свіжі молоді або цукіні

Помідори червоні – 3 шт

Філе куряче — 100 г

Сир твердий – 200 г

Майонез – за потребою

Олія — за потребою

Сіль за смаком — до смаку

Спосіб приготування:

Куряче філе обмиваємо, опускаємо в киплячу воду. Відварюємо його до м’якості (близько 20-30 хвилин). Лишаємо, що охолонуло. Потім — дрібно нарізаємо. Помідори миємо, розрізаємо. Видаляємо все насіння разом із соком, а потім нарізаємо на дрібні кубики. Сир натираємо на дрібній тертці. В мисці з’єднуємо філе, помідори та сир, солимо. Заправляємо майонезом. Ретельно вимішуємо. Для рецепта підійдуть молоді кабачки з ніжною шкіркою і нерозвиненим насінням. Миємо їх з сіллю та нарізаємо кружальцями завтовшки 1,5 см. Обсмажуємо кружечки на олії з двох сторін до напівготовності. Викладаємо їх на деко, змащене маслом. Зверху кожного шматочка додаємо одну столову ложку заготованої суміші. Деко ставимо у духовку, розігріту до температури 250 °С, на 20 хвилин.

Ця закуска подається гарячою. Вона дуже смачна — адже молоді овочі встигають просочитися соками начинки. Також обов’язково скуштуйте святковий пікантний оселедець.