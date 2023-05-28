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Бюджетна закуска, що зникне зі столу: гарячі кабачкові канапе з помідорами

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Смачна страва з кабачків
Смачна страва з кабачків. Фото скриншот Youtube

Цю закуску ще й їсти зручно, адже вона порційна

Страви з кабачків, такі як соковита запіканка — це дуже смачно. Їх готують впродовж всього сезону свіжих овочів, та є один мінус — не всі ці рецепти підходять до святкового столу.

Одним із виключень є наступна закуска. На Lady Day розповіли, як приготувати порційні кабачкові шайби із сиром, помідорами та курячим філе. Вини виходять дуже смачними, подаються гарячими і просто готуються.

Інгредієнти:

  • Кабачки свіжі молоді або цукіні
  • Помідори червоні – 3 шт
  • Філе куряче — 100 г
  • Сир твердий – 200 г
  • Майонез – за потребою
  • Олія — за потребою
  • Сіль за смаком — до смаку

Спосіб приготування:

  1. Куряче філе обмиваємо, опускаємо в киплячу воду. Відварюємо його до м’якості (близько 20-30 хвилин). Лишаємо, що охолонуло. Потім — дрібно нарізаємо.
  2. Помідори миємо, розрізаємо. Видаляємо все насіння разом із соком, а потім нарізаємо на дрібні кубики.
  3. Сир натираємо на дрібній тертці. В мисці з’єднуємо філе, помідори та сир, солимо.
  4. Заправляємо майонезом. Ретельно вимішуємо.
  5. Для рецепта підійдуть молоді кабачки з ніжною шкіркою і нерозвиненим насінням. Миємо їх з сіллю та нарізаємо кружальцями завтовшки 1,5 см.
  6. Обсмажуємо кружечки на олії з двох сторін до напівготовності. Викладаємо їх на деко, змащене маслом.
  7. Зверху кожного шматочка додаємо одну столову ложку заготованої суміші. Деко ставимо у духовку, розігріту до температури 250 °С, на 20 хвилин.

Ця закуска подається гарячою. Вона дуже смачна — адже молоді овочі встигають просочитися соками начинки. Також обов’язково скуштуйте святковий пікантний оселедець.

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#Рецепт #Кабачки #Закуска