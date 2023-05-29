І до пива, і на сніданок: як приготувати пікантне солоне печиво

Просто, смачно і дуже хрумко

Іноді хочеться чогось хрумкого, запашного та зовсім не солодкого, а навпаки – пікантно-солоного. Якщо вам здається, що смачне солоне печиво можна купити в магазині, ми вас переконаємо у зворотному.

Таке солоне печиво з твердим та кисломолочним сиром за рецептом "Їсти" відмінно підійде як закуска, доповнення сирної тарілки, добре смакуватиме з чаєм чи кавою або замінить магазинні снеки під час "пивного" вечора. Також такий десерт зручно брати із собою у подорож.

Як приготувати солоне печиво.

Інгредієнти:

500 г кисломолочного сиру;

100 г твердого сиру;

100 г вершкового масла чи маргарину;

1 ч. л. солі

1 яйце для змащення

1 ч. ложка розпушувача для тіста

борошно;

насіння кунжуту, маку, кмину, льону – на ваш смак для посипання.

Спосіб приготування:

Холодне вершкове масло потерти на велику тертку і перемішати з половиною склянки просіяного пшеничного борошна, розминаючи руками, щоб утворилася крихта. Додати охолоджений кисломолочний сир, сіль, за бажанням — поперчити, вимішати. Для густого еластичного тіста потрібно додати ще муки, вимісити. Твердий сир потерти на великій тертці. Яйце розділити на жовток та білок і збити вилкою в окремому посуді. Розділити сирне тісто на 2 рівні частини. Одну частину тіста розкотити пластом завтовшки 5-7 мм, змастити збитим білком і посипати половиною тертого твердого сиру. Скрутити тісто в тугий рулет і нарізати на тонкі овальні скибочки. Місце зрізу занурити в борошно і викладати на лист борошном вниз. Верх печива змастити збитим жовтком і посипати улюбленим насінням. Також вчинити й з другою половиною сирного тесту. Випікати за температури 180-190 градусів. Коли поверхня стане золотистою – печиво готове. Відразу дістати його з духовки і викласти на паперову серветку для остигання.

А тепер заварюйте незвичайний латвійський чай, діставайте печиво та насолоджуйтесь. Смачного!