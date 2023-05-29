І до пива, і на сніданок: як приготувати пікантне солоне печиво
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Просто, смачно і дуже хрумко
Іноді хочеться чогось хрумкого, запашного та зовсім не солодкого, а навпаки – пікантно-солоного. Якщо вам здається, що смачне солоне печиво можна купити в магазині, ми вас переконаємо у зворотному.
Таке солоне печиво з твердим та кисломолочним сиром за рецептом "Їсти" відмінно підійде як закуска, доповнення сирної тарілки, добре смакуватиме з чаєм чи кавою або замінить магазинні снеки під час "пивного" вечора. Також такий десерт зручно брати із собою у подорож.
Як приготувати солоне печиво.
Інгредієнти:
- 500 г кисломолочного сиру;
- 100 г твердого сиру;
- 100 г вершкового масла чи маргарину;
- 1 ч. л. солі
- 1 яйце для змащення
- 1 ч. ложка розпушувача для тіста
- борошно;
- насіння кунжуту, маку, кмину, льону – на ваш смак для посипання.
Спосіб приготування:
- Холодне вершкове масло потерти на велику тертку і перемішати з половиною склянки просіяного пшеничного борошна, розминаючи руками, щоб утворилася крихта.
- Додати охолоджений кисломолочний сир, сіль, за бажанням — поперчити, вимішати.
- Для густого еластичного тіста потрібно додати ще муки, вимісити.
- Твердий сир потерти на великій тертці.
- Яйце розділити на жовток та білок і збити вилкою в окремому посуді.
- Розділити сирне тісто на 2 рівні частини.
- Одну частину тіста розкотити пластом завтовшки 5-7 мм, змастити збитим білком і посипати половиною тертого твердого сиру.
- Скрутити тісто в тугий рулет і нарізати на тонкі овальні скибочки. Місце зрізу занурити в борошно і викладати на лист борошном вниз.
- Верх печива змастити збитим жовтком і посипати улюбленим насінням.
- Також вчинити й з другою половиною сирного тесту.
- Випікати за температури 180-190 градусів. Коли поверхня стане золотистою – печиво готове.
- Відразу дістати його з духовки і викласти на паперову серветку для остигання.
А тепер заварюйте незвичайний латвійський чай, діставайте печиво та насолоджуйтесь. Смачного!