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І до пива, і на сніданок: як приготувати пікантне солоне печиво

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Здивуйте близьких солоним печивом
Здивуйте близьких солоним печивом. Фото jisty.com.ua

Просто, смачно і дуже хрумко

Іноді хочеться чогось хрумкого, запашного та зовсім не солодкого, а навпаки – пікантно-солоного. Якщо вам здається, що смачне солоне печиво можна купити в магазині, ми вас переконаємо у зворотному.

Таке солоне печиво з твердим та кисломолочним сиром за рецептом "Їсти" відмінно підійде як закуска, доповнення сирної тарілки, добре смакуватиме з чаєм чи кавою або замінить магазинні снеки під час "пивного" вечора. Також такий десерт зручно брати із собою у подорож.

Як приготувати солоне печиво.

Інгредієнти:

  • 500 г кисломолочного сиру;
  • 100 г твердого сиру;
  • 100 г вершкового масла чи маргарину;
  • 1 ч. л. солі
  • 1 яйце для змащення
  • 1 ч. ложка розпушувача для тіста
  • борошно;
  • насіння кунжуту, маку, кмину, льону – на ваш смак для посипання.

Спосіб приготування:

  1. Холодне вершкове масло потерти на велику тертку і перемішати з половиною склянки просіяного пшеничного борошна, розминаючи руками, щоб утворилася крихта.
  2. Додати охолоджений кисломолочний сир, сіль, за бажанням — поперчити, вимішати.
  3. Для густого еластичного тіста потрібно додати ще муки, вимісити.
  4. Твердий сир потерти на великій тертці.
  5. Яйце розділити на жовток та білок і збити вилкою в окремому посуді.
  6. Розділити сирне тісто на 2 рівні частини.
  7. Одну частину тіста розкотити пластом завтовшки 5-7 мм, змастити збитим білком і посипати половиною тертого твердого сиру.
  8. Скрутити тісто в тугий рулет і нарізати на тонкі овальні скибочки. Місце зрізу занурити в борошно і викладати на лист борошном вниз.
  9. Верх печива змастити збитим жовтком і посипати улюбленим насінням.
  10. Також вчинити й з другою половиною сирного тесту.
  11. Випікати за температури 180-190 градусів. Коли поверхня стане золотистою – печиво готове.
  12. Відразу дістати його з духовки і викласти на паперову серветку для остигання.

А тепер заварюйте незвичайний латвійський чай, діставайте печиво та насолоджуйтесь. Смачного!

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#Рецепт #Печиво #Готуємо вдома