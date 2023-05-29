Найсмачніший і найшвидший сніданок: рецепт сирного рулету із секретом стане вашим коронним.

Абсолютно неклопотна та бюджетна страва

Якщо ви любите смачні десерти із фруктами, рекомендуємо вам приготувати рулет із червоною смородиною. Така випічка підкорить усі серця вашої родини: ваше – за простоту приготування, а серця рідних – за смак.

"Бабусині рецепти" стверджують, що такий сирний рулет із червоною смородиною – гарна заміна покупним рулетам, яка готується досить швидко. Готується він на основі лаваша, тому без замісу тіста виходить смачний десерт. Прекрасний варіант смачності на той випадок, коли гості стукають у двері

Як приготувати сирний рулет з червоною смородиною

Інгредієнти:

сир домашній – 400 г;

яйце – 2 шт.;

цукор – 100 г;

лаваш — 200 г;

червона смородина (заморожена) – 150 гр.

Спосіб приготування:

Поєднати в одній мисці сир з яйцем і цукром, збити занурювальним блендером до однорідної маси. Розподілити сирну масу по лавашу. Сирний шар потрібно посипати замороженою смородиною та згорнути лаваш у рулет начинкою всередину. Заслати лист пергаментом, викласти на нього рулет. Рекомендується змастити рулет сумішшю кефіру і яйцями. Випікати рулет потрібно за 180 градусів приблизно 35 хвилин.

До речі, улюблений лаваш можна приготувати й вдома. Для цього не потрібні дорогі продукти та багато часу.