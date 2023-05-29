Найсмачніший і найшвидший сніданок: рецепт сирного рулету із секретом стане вашим коронним.
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Абсолютно неклопотна та бюджетна страва
Якщо ви любите смачні десерти із фруктами, рекомендуємо вам приготувати рулет із червоною смородиною. Така випічка підкорить усі серця вашої родини: ваше – за простоту приготування, а серця рідних – за смак.
"Бабусині рецепти" стверджують, що такий сирний рулет із червоною смородиною – гарна заміна покупним рулетам, яка готується досить швидко. Готується він на основі лаваша, тому без замісу тіста виходить смачний десерт. Прекрасний варіант смачності на той випадок, коли гості стукають у двері
Як приготувати сирний рулет з червоною смородиною
Інгредієнти:
- сир домашній – 400 г;
- яйце – 2 шт.;
- цукор – 100 г;
- лаваш — 200 г;
- червона смородина (заморожена) – 150 гр.
Спосіб приготування:
- Поєднати в одній мисці сир з яйцем і цукром, збити занурювальним блендером до однорідної маси. Розподілити сирну масу по лавашу.
- Сирний шар потрібно посипати замороженою смородиною та згорнути лаваш у рулет начинкою всередину.
- Заслати лист пергаментом, викласти на нього рулет.
- Рекомендується змастити рулет сумішшю кефіру і яйцями.
- Випікати рулет потрібно за 180 градусів приблизно 35 хвилин.
До речі, улюблений лаваш можна приготувати й вдома. Для цього не потрібні дорогі продукти та багато часу.