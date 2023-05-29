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Навіть борошно не знадобиться: 20 хвилин — і мафіни готові

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Смачні мафіни готувати просто
Смачні мафіни готувати просто. Фото shuba.life

Приголомшлива випічка без метушні на кухні

Хто не любить мафіни? Думаємо, встояти перед ними можуть мало хто. Такі милі, смачні шоколадні кекси легко приготувати в домашніх умовах. Це саме та випічка, яка не потребує особливих умінь у сфері кулінарії.

У рецепті Shuba поєднуються апельсин, авокадо, мелений мигдаль і какао і – уявіть – ні грама борошна. Безперечно, така випічка прикрасить будь-який стіл. А тепер просто підготуйте інгредієнти, слідуйте рецепту і у вас вийде спекти шоколадні кекси для себе та сім’ї всього за лічені хвилини.

Як приготувати шоколадні мафіни

Інгредієнти на 1 порцію:

  • авокадо — 1 шт.;
  • апельсин — 1 шт.;
  • мигдаль мелений — 1.5 склянки;
  • ваніль — 1 ч. л.;
  • кориця мелена — 1/2 ч. л.;
  • сода харчова — 1 ч. л.;
  • какао — 1/2 склянки.

Спосіб приготування:

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів.
  2. Покладіть усі інгредієнти в кухонний комбайн або блендер і змішайте до однорідності.
  3. Змастіть форми для мафінів олією. Викладіть порції у форми на 2/3.
  4. Випікайте кекси 15 хвилин. Вийміть із духовки та дайте охолонути, потім насолоджуйтесь.

А щоб мафіни не черствіли, достатньо додати туди один інгредієнт. Так випічка радуватиме вас довгий час.

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#Рецепт #мафіни #Готуємо вдома