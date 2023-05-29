Навіть борошно не знадобиться: 20 хвилин — і мафіни готові

Приголомшлива випічка без метушні на кухні

Хто не любить мафіни? Думаємо, встояти перед ними можуть мало хто. Такі милі, смачні шоколадні кекси легко приготувати в домашніх умовах. Це саме та випічка, яка не потребує особливих умінь у сфері кулінарії.

У рецепті Shuba поєднуються апельсин, авокадо, мелений мигдаль і какао і – уявіть – ні грама борошна. Безперечно, така випічка прикрасить будь-який стіл. А тепер просто підготуйте інгредієнти, слідуйте рецепту і у вас вийде спекти шоколадні кекси для себе та сім’ї всього за лічені хвилини.

Як приготувати шоколадні мафіни

Інгредієнти на 1 порцію:

авокадо — 1 шт.;

апельсин — 1 шт.;

мигдаль мелений — 1.5 склянки;

ваніль — 1 ч. л.;

кориця мелена — 1/2 ч. л.;

сода харчова — 1 ч. л.;

какао — 1/2 склянки.

Спосіб приготування:

Розігрійте духовку до 180 градусів. Покладіть усі інгредієнти в кухонний комбайн або блендер і змішайте до однорідності. Змастіть форми для мафінів олією. Викладіть порції у форми на 2/3. Випікайте кекси 15 хвилин. Вийміть із духовки та дайте охолонути, потім насолоджуйтесь.

А щоб мафіни не черствіли, достатньо додати туди один інгредієнт. Так випічка радуватиме вас довгий час.