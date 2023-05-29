Як нагодувати сім’ю за півгодини: рецепт заливного пирога, який танутиме в роті

Просто, ситно та з бюджетних продуктів

Заливний пиріг — це завжди відмінний варіант як закуска як для сімейних вечорів або ранкового сніданку. Сьогодні ми пропонуємо приготувати супер швидкий пиріг, який сподобаються всій вашій родині.

Випічка за рецептом Uaportal виходить смачною та ароматною. Він виходить смачним та ароматним. Головною особливістю страви є те, що вона складається із простих продуктів і готується дуже швидко. Цей пиріг можна вживати як у гарячому, так і холодному вигляді.

Інгредієнти:

капуста — 350 г;

цибуля – 120 г;

солодкий перець – 120 г;

морква – 120 г;

карі — 1/2 ч. л.;

сіль, чорний мелений перець — до свого смаку;

зелень петрушки;

соняшникова рафінована олія – для смаження.

Для тіста:

сметана — 150 г;

яйця (великі) – 2 шт.

сіль — 1 ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

розпушувач для тесту — 1 ч. л.;

борошно — 6-7 ст. л.

Спосіб приготування:

Наріжте капусту та перець соломкою, а цибулю кубиками. Моркву натріть. Зелень подрібніть. На сковороду налийте олію, розігрійте. Викладіть цибулю і смажте 3 хвилини. Потім додайте моркву, смажте 3 хвилини, потім перець — також смажте 3 хвилини. В останню чергу висипте капусту та смажте 8 хвилин. Для приготування тіста збийте яйця, додайте до сметани, посоліть і поперчіть, перемішайте. Насипте 3 ст. л борошна та перемішайте. Додайте борошно, що залишилося, і знову перемішайте. На дно змащеної олією форми викладіть 4 ст. л. тіста. Викладіть начинку, а на неї – решта тіста. Посипте кунжутом і випікайте пиріг 30 хвилин за 180 °С.

А щоб випічка не черствіла, достатньо додати до неї один інгредієнт. Так ваш пиріг зможе тішити вас довше.