Тільки вино та полуниця: готуємо вишуканий коктейль Rossini

Пару хвилин — і ви вже розслаблюєтеся з улюбленим коктейлем

Ось-ось розпочнеться сезон полуниці. З цієї смачної ягоди можна готувати не лише десерти, а й коктейлі. Пропонуємо приготувати освіжаючий коктейль із полуницею.

У коктейлі за рецептом "Мета" Rossini нотки полуниці добре поєднуються з тонами ігристого вина. Він має тонкий полуничний кисло-солодкий смак, свіжість, а виглядає просто приголомшливо. Такий легкий, але смачний напій стане хітом вашого столу.

Як приготувати коктейль Rossini

Інгредієнти;

300 г полуниці;

2 ст. л. цукру;

750 мл ігристого вина або шампанського;

лід.

Спосіб приготування:

Відокремте чотири ягоди полуниці від плодоніжок і зробіть на них надрізи. Залишіть їх для прикрашання келихів. Решту полуниці помийте, очистьте від плодоніжок і наріжте шматочками. Перекладіть в блендер, додайте|добавляйте| цукор і збийте до однорідності. Перелийте полуничне пюре в глечик або мірну склянку. Додайте лід на свій смак і перемішайте. Налийте шампанське в келихи на третину чи половину об’єму. Додайте полуничне пюре та обережно розмішайте ложкою. Прикрасьте келихи ягодами полуниці, насаджуючи їх у край. Подавайте коктейль холодним.

А ось дітям можна приготувати домашній лимонад. Такий напій не лише освіжає, а й насичує вітамінами.