Тільки вино та полуниця: готуємо вишуканий коктейль Rossini
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Пару хвилин — і ви вже розслаблюєтеся з улюбленим коктейлем
Ось-ось розпочнеться сезон полуниці. З цієї смачної ягоди можна готувати не лише десерти, а й коктейлі. Пропонуємо приготувати освіжаючий коктейль із полуницею.
У коктейлі за рецептом "Мета" Rossini нотки полуниці добре поєднуються з тонами ігристого вина. Він має тонкий полуничний кисло-солодкий смак, свіжість, а виглядає просто приголомшливо. Такий легкий, але смачний напій стане хітом вашого столу.
Як приготувати коктейль Rossini
Інгредієнти;
- 300 г полуниці;
- 2 ст. л. цукру;
- 750 мл ігристого вина або шампанського;
- лід.
Спосіб приготування:
- Відокремте чотири ягоди полуниці від плодоніжок і зробіть на них надрізи. Залишіть їх для прикрашання келихів.
- Решту полуниці помийте, очистьте від плодоніжок і наріжте шматочками. Перекладіть в блендер, додайте|добавляйте| цукор і збийте до однорідності.
- Перелийте полуничне пюре в глечик або мірну склянку. Додайте лід на свій смак і перемішайте.
- Налийте шампанське в келихи на третину чи половину об’єму. Додайте полуничне пюре та обережно розмішайте ложкою.
- Прикрасьте келихи ягодами полуниці, насаджуючи їх у край. Подавайте коктейль холодним.
А ось дітям можна приготувати домашній лимонад. Такий напій не лише освіжає, а й насичує вітамінами.