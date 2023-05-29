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Про магазинні солодощі і не згадаєте: смачний десерт за лічені хвилини

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Швидкі та корисні ласощі
Швидкі та корисні ласощі. Фото publish.com.ua

Такі солодощі дуже просто готуються

Ліниві десерти, такі як полуниця в шоколаді, приходять на поміч, коли немає сил готувати щось складніше. Солодощі, про які ми зараз розповімо, не лише просто готуються, а ще й корисні.

Гарбуз, запечений з медом, — це цікавий десерт, який обов’язково оцінять і діти, і дорослі. Шматочки гарбуза просочуються сиропом і стають майже прозорими. Рецептом поділились на Lady.Day.

Інгредієнти:

  • Гарбуз – 400 г
  • Мед натуральний – 2 ч. ложки
  • Масло вершкове – 1 ч. ложка
  • Лимони – 0,5 шт.
  • Олія — ​​2 ч. ложки

Спосіб приготування:

  1. Гарбуз миємо та видаляємо насіння, не зчищаючи шкірку. Нарізаємо скибочками товщиною 2 см.
  2. Шматочки викладаємо на деко, змащене олією, або на папір для випічки. Закриваємо скибочки фольгою.
  3. Ставимо деко в розігріту духовку. Запікаємо гарбуз до м’якості при температурі 180 ° С. Це займе орієнтовно 10 хвилин.
  4. Поки печеться гарбуз, займемось сиропом. З половинки лимона вичавлюємо сік. Розтоплюємо мед та вершкове масло, з’єднуємо їх з соком лимона. Добре перемішуємо.
  5. З м’якого гарбуза знімаємо фольгу та змащуємо скибки гарбуза медовою сумішшю. Не накриваючи, ставимо у духовку ще на 10 хвилин.

Подавати цей легкий апетитний десерт краще в охолодженому вигляді до філіжанки кави або чаю. Також ми розповідали, як готувати ніжний мус із ряжанки.

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#Рецепт #Гарбуз #Цукерки