Будуть просити і дорослі, і діти: апетитна шаурма в домашніх умовах

Спробуйте раз — і будете готувати постійно

У сучасної людини не завжди є кілька годин вільного часу, щоб готувати складні страви, наприклад, апетитні котлети. А їсти хочеться. На поміч приходять швидкі ледачі рецепти, такі як шаурма.

Цей азійський стріт-фуд у нас дуже полюбили. І не дарма: адже, окрім того, що там є і м’ясо, і овочі, і хліб, і соус, її ще й зручно їсти на ходу. Pixelinform ділиться простим рецептом шаурми, який легко відтворити в домашніх умовах.

Інгредієнти:

Лаваш – 1 шт.

Куряче філе – 200 г.

Капуста білокачанна – 50 г.

Огірки – 30 г.

Помідори – 30 г.

Цибуля ріпчаста – 25 г.

Часник – 1 зубчик.

Соус томатний – 3 ст. л.

Майонез – 1 ст. л.

Оцет яблучний – 0,5 ч. л.

Цукор – 0,5 ч. л.

Сіль, перець — до смаку.

Спосіб приготування:

Нарізаємо куряче філе на шматочки та обсмажуємо на сковороді до готовності. Додаємо сіль та перець. Поки курка смажиться, нарізаємо капусту, огірки, помідори. Цибулю теж нарізаємо, але її краще замаринувати, якщо дозволяє час: додаємо сіль, цукор та оцет. Перемішуємо і залишаємо на 10 хвилин – цього достатньо, щоб цибуля промаринувалась. Змішуємо томатний соус, майонез та пропущений через прес часник. Лаваш розкладаємо на столі та змащуємо соусом. Викладаємо обсмажене куряче філе, капусту, огірки та помідори. Притрушуємо соковитою цибулею. Лаваш згортаємо у рулет, підгортаючи краї. Старайтесь, щоб він був тугеньким. Обсмажуємо шаурму на сковороді з обох боків до золотистої скоринки.

Так за короткий час ми отримуємо збалансований обід. Також ми розповідали, як готувати ситні картопляники.