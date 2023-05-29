Будуть просити і дорослі, і діти: апетитна шаурма в домашніх умовах
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Спробуйте раз — і будете готувати постійно
У сучасної людини не завжди є кілька годин вільного часу, щоб готувати складні страви, наприклад, апетитні котлети. А їсти хочеться. На поміч приходять швидкі ледачі рецепти, такі як шаурма.
Цей азійський стріт-фуд у нас дуже полюбили. І не дарма: адже, окрім того, що там є і м’ясо, і овочі, і хліб, і соус, її ще й зручно їсти на ходу. Pixelinform ділиться простим рецептом шаурми, який легко відтворити в домашніх умовах.
Інгредієнти:
- Лаваш – 1 шт.
- Куряче філе – 200 г.
- Капуста білокачанна – 50 г.
- Огірки – 30 г.
- Помідори – 30 г.
- Цибуля ріпчаста – 25 г.
- Часник – 1 зубчик.
- Соус томатний – 3 ст. л.
- Майонез – 1 ст. л.
- Оцет яблучний – 0,5 ч. л.
- Цукор – 0,5 ч. л.
- Сіль, перець — до смаку.
Спосіб приготування:
- Нарізаємо куряче філе на шматочки та обсмажуємо на сковороді до готовності. Додаємо сіль та перець.
- Поки курка смажиться, нарізаємо капусту, огірки, помідори. Цибулю теж нарізаємо, але її краще замаринувати, якщо дозволяє час: додаємо сіль, цукор та оцет. Перемішуємо і залишаємо на 10 хвилин – цього достатньо, щоб цибуля промаринувалась.
- Змішуємо томатний соус, майонез та пропущений через прес часник. Лаваш розкладаємо на столі та змащуємо соусом.
- Викладаємо обсмажене куряче філе, капусту, огірки та помідори. Притрушуємо соковитою цибулею.
- Лаваш згортаємо у рулет, підгортаючи краї. Старайтесь, щоб він був тугеньким. Обсмажуємо шаурму на сковороді з обох боків до золотистої скоринки.
Так за короткий час ми отримуємо збалансований обід. Також ми розповідали, як готувати ситні картопляники.