Так смачно, що не відірватись: бюджетний овочевий салат з пікантною заправкою
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Якщо любите гостреньке, цей салат — для вас
Є не так багато варіантів, що їсти, для любителів гострого. Звісно, можна у звичайні рецепти додавати червоний перець, як у випадку з пікантним оселедцем. Але є страви, які одразу задумані "з вогником".
Одна із таких закусок — пікантний салат зі свіжих сезонних коренеплодів. Як його готувати, розповіли на prosalat.com.
Інгредієнти:
- Морква (80 г) — 1 шт
- Редька (80 г) — 1/2 шт
- Дайкон (80 г) — 1/3 шт
- Буряк (80 г) — 1/2 шт
- Соєвий соус — 1 ст. л.
- Оцет — 1 ч. л.
- Олія — 3 ст. л.
- Перець червоний пекучий
- Часник — 1 зуб.
Спосіб приготування:
- Овочі ретельно миємо. Очищаємо від шкірки.
- Найвдалішим рішенням буде натерти їх на тертці для корейської моркви. Можна скористатись кухонним комбайном або слайсером.
- Перемішуємо та заправляємо овочі оцтом і соєвим соусом. Паралельно в сковороді поруч розігріваємо олію. Коли олія закипить, додаємо до неї червоний перець та подрібнений часник. Прогріваємо спеції буквально кілька секунд — і розпеченою олією поливаємо овочі, стараючись покрити якомога більшу площу.
Цей салат можна їсти одразу, як охолоне олія. Та найсмачнішим він стане, якщо кілька годин постоїть в холодильнику. Також ми розповідали, як готувати курячі шлуночки по-корейськи.