Так смачно, що не відірватись: бюджетний овочевий салат з пікантною заправкою

Якщо любите гостреньке, цей салат — для вас

Є не так багато варіантів, що їсти, для любителів гострого. Звісно, можна у звичайні рецепти додавати червоний перець, як у випадку з пікантним оселедцем. Але є страви, які одразу задумані "з вогником".

Одна із таких закусок — пікантний салат зі свіжих сезонних коренеплодів. Як його готувати, розповіли на prosalat.com.

Інгредієнти:

Морква (80 г) — 1 шт

Редька (80 г) — 1/2 шт

Дайкон (80 г) — 1/3 шт

Буряк (80 г) — 1/2 шт

Соєвий соус — 1 ст. л.

Оцет — 1 ч. л.

Олія — ​​3 ст. л.

Перець червоний пекучий

Часник — 1 зуб.

Спосіб приготування:

Овочі ретельно миємо. Очищаємо від шкірки. Найвдалішим рішенням буде натерти їх на тертці для корейської моркви. Можна скористатись кухонним комбайном або слайсером. Перемішуємо та заправляємо овочі оцтом і соєвим соусом. Паралельно в сковороді поруч розігріваємо олію. Коли олія закипить, додаємо до неї червоний перець та подрібнений часник. Прогріваємо спеції буквально кілька секунд — і розпеченою олією поливаємо овочі, стараючись покрити якомога більшу площу.

Цей салат можна їсти одразу, як охолоне олія. Та найсмачнішим він стане, якщо кілька годин постоїть в холодильнику. Також ми розповідали, як готувати курячі шлуночки по-корейськи.