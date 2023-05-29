Рус

Так смачно, що не відірватись: бюджетний овочевий салат з пікантною заправкою

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Там навіть немає майонезу
Там навіть немає майонезу. Фото shuba.life

Якщо любите гостреньке, цей салат — для вас

Є не так багато варіантів, що їсти, для любителів гострого. Звісно, можна у звичайні рецепти додавати червоний перець, як у випадку з пікантним оселедцем. Але є страви, які одразу задумані "з вогником".

Одна із таких закусок — пікантний салат зі свіжих сезонних коренеплодів. Як його готувати, розповіли на prosalat.com.

Інгредієнти:

  • Морква (80 г) — 1 шт
  • Редька (80 г) — 1/2 шт
  • Дайкон (80 г) — 1/3 шт
  • Буряк (80 г) — 1/2 шт
  • Соєвий соус — 1 ст. л.
  • Оцет — 1 ч. л.
  • Олія — ​​3 ст. л.
  • Перець червоний пекучий
  • Часник — 1 зуб.

Спосіб приготування:

  1. Овочі ретельно миємо. Очищаємо від шкірки.
  2. Найвдалішим рішенням буде натерти їх на тертці для корейської моркви. Можна скористатись кухонним комбайном або слайсером.
  3. Перемішуємо та заправляємо овочі оцтом і соєвим соусом. Паралельно в сковороді поруч розігріваємо олію. Коли олія закипить, додаємо до неї червоний перець та подрібнений часник. Прогріваємо спеції буквально кілька секунд — і розпеченою олією поливаємо овочі, стараючись покрити якомога більшу площу.

Цей салат можна їсти одразу, як охолоне олія. Та найсмачнішим він стане, якщо кілька годин постоїть в холодильнику. Також ми розповідали, як готувати курячі шлуночки по-корейськи.

Теги:
#Рецепт #Буряк #Салат #Часник