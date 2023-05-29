Запишіть цей рецепт — всі будуть його просити: неймовірні сирні бублики за 20 хвилин

Ці солоні бублики мають фантастичний смак

Домашня випічка може успішно замінити магазинне печиво та снеки. Тим паче, що деякі рецепти можна відтворити дуже швидко. Якщо ви вже готували хрумкі рогалики, зверніть увагу на цей рецепт сирних бубликів.

Вони виходять дуже смачними — гості обов’язково попросять рецепт такої смакоти. Як їх готувати, розповіли на ProstoWay.

Інгредієнти:

яйце — 1 шт;

домашній сир — 200 г;

твердий сир — 100 г;

сіль, перець;

борошно — 80 г;

розпушувач — ½ ч.л.;

кріп.

Спосіб приготування:

Кисломолочний сир змішуємо з тертим твердим сиром. До них додаємо яйце, просіяне борошно з розпушувачем, а також подрібнену зелень. Солимо та перчимо тісто. Формуємо з тіста бублики. Одразу викладаємо їх на деко, застелене пергаментом. Зверху змащуємо яйцем. Можна посипати сушеними травами та кунжутом. Ставимо деко в наперед розігріту духовку. Випікаємо сирні бублики при температурі 180 градусів. Час приготування — орієнтовно 20 хвилин.

Найсмачніше їсти бублики одразу — гарячими та ароматними. Також смачно буде приготувати до них соус на основі сметани.