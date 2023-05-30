Без цієї закуски не обійдеться жоден пікнік: як приготувати лаваш із секретною начинкою
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Відмінний перекус без особливої метушні
Багато хто був у такій ситуації: поки доїхали на місце для пікніка, поки розклалися, поки мангал розпалили, їсти вже хочеться, особливо дітям! А щоб посмажити шашлик, потрібно ще багато часу.
У такій ситуації вас врятує рецепт лаваша з грибною начинкою від Shuba. Заготівлю для цього перекусу потрібно зробити вдома, а вже прямо на місці для пікніка зібрати лаваш із грибами та підсмажити.
Як приготувати лаваш з грибною начинкою
Інгредієнти на 4 порції:
- тонкий лаваш — 200 г;
- печериці -500 г;
- цибуля ріпчаста — 100 г;
- бринза — 200 г;
- олія соняшникова — 2 ст. л.;
- сметана — 2 ст. л.;
- зелена цибуля, пучок — 1/2 шт.;
- кріп, пучок — 5 шт.;
- петрушка, пучок – 5 шт.;
- перець чорний мелений, сіль — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Цибулю наріжте півкільцями, гриби — тонкими пластинами.
- Нагрійте олію, додайте цибулю, а потім і гриби. Присоліть і тушкуйте на середньому вогні, поки википить вся рідина. Додайте| сметану і чорний перець, готуйте ще 5-7 хвилин|мінути|. Грибна заготовка готова.
- Бринзу натріть на тертці, додайте дрібно нарізану цибулю, кріп і петрушку. Змішайте. Сирна заготовка готова.
- Кожен лаваш розріжте навпіл. Покладіть чверть грибної начинки, зверху чверть сирної. Щільно загорніть лаваш. Повторіть з усіма лавашами.
- Обсмажте лаваші на вогні з двох боків до утворення скоринки. Їжте блюдо гарячим. Смачного!
До речі, приготувати шашлик можна за 15 хвилин. М’ясо за цим рецептом близькі проситимуть увесь час.