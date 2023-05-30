Без цієї закуски не обійдеться жоден пікнік: як приготувати лаваш із секретною начинкою

Відмінний перекус без особливої метушні

Багато хто був у такій ситуації: поки доїхали на місце для пікніка, поки розклалися, поки мангал розпалили, їсти вже хочеться, особливо дітям! А щоб посмажити шашлик, потрібно ще багато часу.

У такій ситуації вас врятує рецепт лаваша з грибною начинкою від Shuba. Заготівлю для цього перекусу потрібно зробити вдома, а вже прямо на місці для пікніка зібрати лаваш із грибами та підсмажити.

Як приготувати лаваш з грибною начинкою

Інгредієнти на 4 порції:

тонкий лаваш — 200 г;

печериці -500 г;

цибуля ріпчаста — 100 г;

бринза — 200 г;

олія соняшникова — 2 ст. л.;

сметана — 2 ст. л.;

зелена цибуля, пучок — 1/2 шт.;

кріп, пучок — 5 шт.;

петрушка, пучок – 5 шт.;

перець чорний мелений, сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Цибулю наріжте півкільцями, гриби — тонкими пластинами. Нагрійте олію, додайте цибулю, а потім і гриби. Присоліть і тушкуйте на середньому вогні, поки википить вся рідина. Додайте| сметану і чорний перець, готуйте ще 5-7 хвилин|мінути|. Грибна заготовка готова. Бринзу натріть на тертці, додайте дрібно нарізану цибулю, кріп і петрушку. Змішайте. Сирна заготовка готова. Кожен лаваш розріжте навпіл. Покладіть чверть грибної начинки, зверху чверть сирної. Щільно загорніть лаваш. Повторіть з усіма лавашами. Обсмажте лаваші на вогні з двох боків до утворення скоринки. Їжте блюдо гарячим. Смачного!

До речі, приготувати шашлик можна за 15 хвилин. М’ясо за цим рецептом близькі проситимуть увесь час.