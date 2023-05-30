Замість банальних пельменів: котлетами за цим рецептом у вас буде забита вся морозилка

Такі ароматні та ситні котлети готуються швидко

Котлети — одна з найпопулярніших страв, яку можна готувати з будь-якого м’яса. Відкушуєш шматочок котлети, а всередині вона неймовірно соковита – саме таку страву намагається приготувати кожен кулінар.

Якщо ж ви шукаєте, як приготувати ніжні та соковиті котлети із золотистою скоринкою, то "Бабусині рецепти" вам допоможуть. Такі ароматні биточки настільки вам сподобаються, що ви їх заморожуватимете і смакуватимете як перекус замість набридлих пельменів.

Як приготувати смачні котлети

Інгредієнти:

борошно — 80 г;

кефір – 150 мл;

фарш — 300 р.;

цибуля – 1 шт.;

яйце – 1 шт.;

сода — 1 ч.л;

цукру – 1 ч.л;

сіль, паприка, соняшникова олія – на свій смак.

Спосіб приготування:

У велику ємність налити кефір, додати соду, перемішати. Додати фарш і пропущену через м’ясорубку цибулю. Розбити в миску яйце. У масу додати цукор. Також майбутні котлети потрібно посолити, поперчити, всипати борошно та розмістити. На розігріте в сковороді масло викласти по одній столовій ложці приготовленої суміші. Майбутні котлети не повинні торкатися один одного. Смажити потрібно на середньому вогні під закритою кришкою.

Такі котлети підійдуть до картопляного пюре, овочевого салату або звичайного хліба. Смакують вони також із кетчупом або аджикою.