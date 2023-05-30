Ситний обід із простих продуктів: рецепт фрикадельок з галушками
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Ідеальний варіант для смачної вечері
Кожен кулінар хоче порадувати своїх близьких новою смачною стравою. Саме тому рекомендуємо приготувати фрикадельки з галушками – справжній джек-пот у кулінарному світі.
Така страва – безпрограшне поєднання двох уподобань. Готуються фрикадельки з галушками за рецептом Роmidorka з мінімального набору продуктів, але виходить дуже смачним і ситним. Окрім соковитих м’ясних фрикадельок, особливу поживність блюду надають галушки. На перший погляд, незвичайно, але ви точно оціните.
Як приготувати фрикадельки з галушками
Інгредієнти
Для фрикадельок:
- 400 г фаршу у мене яловичина
- невелика цибулина;
- сіль, чорний мелений перець; часник гранульований – на свій смак.
Для картопляних галушок:
- 500 г картоплі;
- 150-160 г борошна;
- сіль, чорний мелений перець – на свій смак;
- мелена куркума – дрібка.
Для соусу:
- 300 мл молока;
- 1 ст. л. вершкового масла;
- 1 ст. л. борошна;
- сіль – на свій смак;
- щіпка мускатного горіха – за бажанням;
- гаряча вода.
Спосіб приготування:
- Для фрикадельок необхідно викласти фарш у глибоку миску, додати до нього дрібно нарізану цибулю, сіль, чорний мелений перець, гранульований часник і паприку на смак, перемішати та сформувати котлети.
- Потрібно обсмажити фрикадельки на невеликій кількості олії з обох боків на сильному вогні до рум’яності.
- Для приготування картопляних галушок необхідно почистити картоплю, нарізати її шматочками, відварити та приготувати пюре. З картоплі потрібно зробити пюре, дати йому охолонути, додати яйце, сіль, мелений чорний перець та мелену куркуму та перемішати. В масу додати муку і замісити м’яке картопляне тісто. Сформувати маленькі галушки.
- Для соусу після обсмажування котлет потрібно відвернути їх до краю сковороди та додати ложку вершкового масла. Коли масло розтопиться, необхідно додати столову ложку борошна та обсмажте 2 хвилини. У суміш влити молоко, довести до кипіння, посолити та додати дрібку мускатного горіха.
- У сковороду додати картопляні галушки, влити гарячу воду, щоб рідина повністю покрила галушки та фрикадельки. Готувати під кришкою на помірному вогні 10-15 хвилин.
Якщо ви любитель галушок, спробуйте з ними приголомшливу першу страву. Близькі оцінять його за смак, а ви ще й простоту приготування.