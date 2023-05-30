Ситний обід із простих продуктів: рецепт фрикадельок з галушками

Ідеальний варіант для смачної вечері

Кожен кулінар хоче порадувати своїх близьких новою смачною стравою. Саме тому рекомендуємо приготувати фрикадельки з галушками – справжній джек-пот у кулінарному світі.

Така страва – безпрограшне поєднання двох уподобань. Готуються фрикадельки з галушками за рецептом Роmidorka з мінімального набору продуктів, але виходить дуже смачним і ситним. Окрім соковитих м’ясних фрикадельок, особливу поживність блюду надають галушки. На перший погляд, незвичайно, але ви точно оціните.

Як приготувати фрикадельки з галушками

Інгредієнти

Для фрикадельок:

400 г фаршу у мене яловичина

невелика цибулина;

сіль, чорний мелений перець; часник гранульований – на свій смак.

Для картопляних галушок:

500 г картоплі;

150-160 г борошна;

сіль, чорний мелений перець – на свій смак;

мелена куркума – дрібка.

Для соусу:

300 мл молока;

1 ст. л. вершкового масла;

1 ст. л. борошна;

сіль – на свій смак;

щіпка мускатного горіха – за бажанням;

гаряча вода.

Спосіб приготування:

Для фрикадельок необхідно викласти фарш у глибоку миску, додати до нього дрібно нарізану цибулю, сіль, чорний мелений перець, гранульований часник і паприку на смак, перемішати та сформувати котлети. Потрібно обсмажити фрикадельки на невеликій кількості олії з обох боків на сильному вогні до рум’яності. Для приготування картопляних галушок необхідно почистити картоплю, нарізати її шматочками, відварити та приготувати пюре. З картоплі потрібно зробити пюре, дати йому охолонути, додати яйце, сіль, мелений чорний перець та мелену куркуму та перемішати. В масу додати муку і замісити м’яке картопляне тісто. Сформувати маленькі галушки. Для соусу після обсмажування котлет потрібно відвернути їх до краю сковороди та додати ложку вершкового масла. Коли масло розтопиться, необхідно додати столову ложку борошна та обсмажте 2 хвилини. У суміш влити молоко, довести до кипіння, посолити та додати дрібку мускатного горіха. У сковороду додати картопляні галушки, влити гарячу воду, щоб рідина повністю покрила галушки та фрикадельки. Готувати під кришкою на помірному вогні 10-15 хвилин.

Якщо ви любитель галушок, спробуйте з ними приголомшливу першу страву. Близькі оцінять його за смак, а ви ще й простоту приготування.