Один пиріг замінить усі солодощі: рецепт десерту, який проситимуть постійно

Чудова випічка з недорогих продуктів без метушні

Сирні пироги – це дивовижна випічка, яка унікальна за своїми смаковими властивостями. Завдяки смаку, аромату та вигляду, цей десерт має право називатися ідеальним. Сирні пироги виходять смачними та поживними.

Саме такий десерт за рецептом Ukr.Media ми сьогодні готуватимемо. Ніжний, м’який та ароматний сирний пиріг сподобається як дітям, так і дорослим.

Як приготувати сирний пиріг

Інгредієнти:

Для тіста:

яйце — 4 шт.;

дрібка солі;

цукор — 200 г;

рослинна олія – 120 мл;

кефір — 120 мл;

борошно — 300 г;

розпушувач — 8 г

Для начинки:

сир – 300 г;

цукрова пудра — 3 ст. л.;

яйце – 1 шт.

Спосіб приготування:

Збийте міксером яйця з цукром і щіпкою солі до білого стану. Влийте кефір будь-якої жирності та олії, перемішайте. У тісто просійте борошно з розпушувачем. Розмішайте вінчиком, щоб не було грудочок. Перелийте рідке тісто у форму, вистелену пергаментним папером, розрівняйте лопаткою. Окремо збийте міксером начинку з|із| яйця, цукрової пудри та сиру будь-якої жирності. Перелийте сирну масу кондитерський мішок. Зверху тіста зробіть сіточку із начинки. Відправте в духовку, розігріту до 180 градусів, на 45 хвилин. Готовий сирний пиріг можна присипати цукровою пудрою.

А щоб випічка довше не черствіла, можна додати один інгредієнт. Так пиріг радуватиме вас ще довше.