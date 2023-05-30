Бюджетна заміна магазинної ковбаси: рецепт неперевершеної курячої шинки

Швидко, ситно та корисно

Ви колись думали про те, щоб приготувати корисну заміну магазинної ковбаси? Здається, що місія нездійсненна, але ми розповімо, що це дуже просто та смачно!

Декілька інгредієнтів — і нежирне куряче м’ясо перетворюється на смачну домашню шинку. З рецептом Shuba у такому м’ясі буде мало жиру і взагалі не буде хімічних консервантів. Тому беремо продукти та починаємо готувати.

Як приготувати домашню курячу шинку

Інгредієнти на 5 порцій:

куряче філе — 2 шт.;

чверть куряча — 2 шт.;

желатин — 1 ст. л.;

часник, зубчики — 3 шт.;

сіль — 10 г;

перець чорний мелений — 5 г;

мускатний горіх мелений — 5 г;

приправа до курки — 10 г.

Спосіб приготування:

Все м’ясо помийте та обсушіть. Філе наріжте невеликими кубиками. З чверті зніміть шкіру, відокремте м’ясо від кісток і наріжте невеликими шматочками. Складіть нарізане м’ясо в миску, приправте сіллю, перцем, горіхом мускатним, спеціями, подрібненим часником і перемішайте. Накрийте плівкою та залиште при кімнатній температурі на 2-3 години. Потім насипте в м’ясо желатин, перемішайте і щільно викладіть в рукав для запікання. Замотайте ковбаску в кілька шарів плівки та обмотайте ниткою. Покладіть ковбаску в киплячу воду, щоб вона повністю покрита рідиною. Варіть на середньому вогні 40 хв. Після приготування вийміть ковбасу з води і дайте охолонути. Перед подачею розгорніть із плівки та наріжте порційними скибочками.

Таку шинку можна використовувати для приготування лінивих пиріжків на сковороді. Не встигнете кліпнути, як випічка розлетиться зі столу.