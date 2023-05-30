Бюджетна заміна магазинної ковбаси: рецепт неперевершеної курячої шинки
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Швидко, ситно та корисно
Ви колись думали про те, щоб приготувати корисну заміну магазинної ковбаси? Здається, що місія нездійсненна, але ми розповімо, що це дуже просто та смачно!
Декілька інгредієнтів — і нежирне куряче м’ясо перетворюється на смачну домашню шинку. З рецептом Shuba у такому м’ясі буде мало жиру і взагалі не буде хімічних консервантів. Тому беремо продукти та починаємо готувати.
Як приготувати домашню курячу шинку
Інгредієнти на 5 порцій:
- куряче філе — 2 шт.;
- чверть куряча — 2 шт.;
- желатин — 1 ст. л.;
- часник, зубчики — 3 шт.;
- сіль — 10 г;
- перець чорний мелений — 5 г;
- мускатний горіх мелений — 5 г;
- приправа до курки — 10 г.
Спосіб приготування:
- Все м’ясо помийте та обсушіть. Філе наріжте невеликими кубиками. З чверті зніміть шкіру, відокремте м’ясо від кісток і наріжте невеликими шматочками.
- Складіть нарізане м’ясо в миску, приправте сіллю, перцем, горіхом мускатним, спеціями, подрібненим часником і перемішайте. Накрийте плівкою та залиште при кімнатній температурі на 2-3 години.
- Потім насипте в м’ясо желатин, перемішайте і щільно викладіть в рукав для запікання. Замотайте ковбаску в кілька шарів плівки та обмотайте ниткою.
- Покладіть ковбаску в киплячу воду, щоб вона повністю покрита рідиною. Варіть на середньому вогні 40 хв. Після приготування вийміть ковбасу з води і дайте охолонути.
- Перед подачею розгорніть із плівки та наріжте порційними скибочками.
Таку шинку можна використовувати для приготування лінивих пиріжків на сковороді. Не встигнете кліпнути, як випічка розлетиться зі столу.