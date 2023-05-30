Фантастичний сирний пиріг з простих продуктів замінить всю випічку

В магазин більше не підете

Домашня випічка — завжди краще, ніж магазинні солодощі, адже ви точно знаєте, що туди поклали. Тим паче, що деякі рецепти можна відтворити, не витрачаючи багато часу. Якщо ви вже готували хрумкі рогалики на мінералці, зверніть увагу на цей рецепт сирного пирога.

Всі люблять сирну випічку, і цей рецепт — не виняток. Ukr.Media розповідає, як швидко приготувати сирний пиріг.

Інгредієнти для тіста:

Яйце — 4 шт.;

Дрібка солі;

Цукор — 200 гр.;

Рослинна олія — 120 мл;

Кефір — 120 мл;

Борошно — 300 гр.;

Розпушувач — 8 гр.

Для начинки:

Сир — 300 гр.;

Цукрова пудра — 3 ст. л.;

Яйце — 1 шт.

Спосіб приготування:

Міксером збиваємо яйця з цукром і дрібкою солі. Вони повинні перетворитись на булі піну. У яйця вливаємо кефір будь-якої жирності та олію. Ретельно перемішуємо. Частинами просіюємо борошно з розпушувачем. Розмішуємо віночком, щоб не було грудочок. Розігріваємо духовку. Форму для випічки змащуємо маслом або вистилаємо пергаментом. Переливаємо рідке тісто у форму. Розрівнюємо лопаткою. Окремо збиваємо начинку з яйця, цукрової пудри та сиру. Важливо розбити всі грудочки. Начинку викладаємо поверх тіста. Можна перелити у кондитерський мішок і зробити сіточку із начинки. Відправляємо в духовку. Час приготування — орієнтовно 45 хвилин.

Найкраще виймати пиріг з форми, коли він вже охолонув. Присипаємо його цукровою пудрою — і готово. Також ми розповідали, як готувати ароматну полуничну галету.