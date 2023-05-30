Ви не знали, що капуста може бути такою смачною: легкий салат за лічені хвилини

Весь секрет — в оригінальній заправці

Легкі салати — дуже літня історія. В теплу пору року вони супроводжують чи не кожен прийом їжі, а деякі — навіть заміняють. Якщо ви вже куштували оригінальний салат в банці, зверніть увагу на цей рецепт легкого салату з двох видів капусти.

Страва виходить легкою та свіжою. Особливих ноток їй надає пікантна заправка. Як готувати страву, розповіли на порталі "Пляшка".

Інгредієнти:

капуста молода зелена — 200 г

капуста червона — 200 г

лимон — 3-4 кружечки

лимонний сік — 1 чайна ложка

сіль — до смаку

будь-яка зелень — пів пучечка

оливкова олія — 1,5 чайні ложки

зубчик часнику

Спосіб приготування:

Нарізаємо соломкою молоду капусту. Викладаємо її в миску. Тонко шаткуємо червонокачанну капусту, додаємо трохи солі та руками розминаємо її. Викладаємо в миску. Нарізаємо лимон разом зі шкіркою на маленькі шматочки. Викладаємо в миску. Додаємо трохи лимонного соку. Зелень дрібно кришимо, часник пропускаємо через прес. Змішуємо перець, часник, оливкову олію та зелень. Цією масою заправляємо салат.

Цей салат буквально готується лічені хвилини. Найкраще їсти його одразу, поки капуста не встигла підійти соком. Також ми розповідали, як готувати неймовірні сирні бублики.