Рус

"Пухнасті" булочки з одного яйця: неймовірний бюджетний рецепт

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Вони готуються навіть без духовки
Вони готуються навіть без духовки. Фото Бабусині рецепти

Жодного тривалого замішування тіста

Швидка випічка — те, що треба в сучасному світі, де немає часу годинами стояти на кухні. Якщо ви вже куштували смачні картопляники, зверніть увагу на цей рецепт "пухнастих" булочок.

Хоч вони й готуються без духовки, але виходять нереально пишними. Як їх робити, розповіли на порталі "Бабусині рецепти".

Інгредієнти:

  • сухі дріжджі – 9 г;
  • вода – 240 мл;
  • яйце – 1 шт.;
  • цукор – 2 ч. л.;
  • ванільний цукор – 8 г;
  • цедра апельсина;
  • соняшникова олія – 3 ч. л.;
  • молоко – 150 мл;
  • борошно – 400 г;
  • розпушувач – 6 г;
  • сіль – ¼ ч. л.;
  • вершкове масло – 1 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Сухі дріжджі розводимо у теплій (не гарячій) воді. В окрему миску розбиваємо яйце, додаємо ванільний та класичний цукор, а також цедру апельсина.
  2. Все змішуємо. Поступово вливаємо олію та молоко. Частинами вмішуємо просіяне борошно та розпушувач, солимо. Додаємо до дріжджів.
  3. Замішуємо тісто, в яке потрібно додати вершкове масло. Формуємо колобок з тіста і залишаємо його на пів години у теплому місці.
  4. Коли тісто піднялося, ділимо його на дві рівні частини, розкочуємо круглі пласти товщиною в 1 см. Коржики розділяємо на 8 трикутників як піцу.
  5. У сковороді розігріваємо трохи олії. Викладаємо трикутнички з тіста. Обсмажуємо їх на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків.

Після приготування ще гарячі булочки посипаємо цукровою пудрою. Це ідеальний швидкий варіант до кави чи імбирного чаю.

Теги:
#Рецепт #Булочки #Тісто