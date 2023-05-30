"Пухнасті" булочки з одного яйця: неймовірний бюджетний рецепт
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Жодного тривалого замішування тіста
Швидка випічка — те, що треба в сучасному світі, де немає часу годинами стояти на кухні. Якщо ви вже куштували смачні картопляники, зверніть увагу на цей рецепт "пухнастих" булочок.
Хоч вони й готуються без духовки, але виходять нереально пишними. Як їх робити, розповіли на порталі "Бабусині рецепти".
Інгредієнти:
- сухі дріжджі – 9 г;
- вода – 240 мл;
- яйце – 1 шт.;
- цукор – 2 ч. л.;
- ванільний цукор – 8 г;
- цедра апельсина;
- соняшникова олія – 3 ч. л.;
- молоко – 150 мл;
- борошно – 400 г;
- розпушувач – 6 г;
- сіль – ¼ ч. л.;
- вершкове масло – 1 ч. л.
Спосіб приготування:
- Сухі дріжджі розводимо у теплій (не гарячій) воді. В окрему миску розбиваємо яйце, додаємо ванільний та класичний цукор, а також цедру апельсина.
- Все змішуємо. Поступово вливаємо олію та молоко. Частинами вмішуємо просіяне борошно та розпушувач, солимо. Додаємо до дріжджів.
- Замішуємо тісто, в яке потрібно додати вершкове масло. Формуємо колобок з тіста і залишаємо його на пів години у теплому місці.
- Коли тісто піднялося, ділимо його на дві рівні частини, розкочуємо круглі пласти товщиною в 1 см. Коржики розділяємо на 8 трикутників як піцу.
- У сковороді розігріваємо трохи олії. Викладаємо трикутнички з тіста. Обсмажуємо їх на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків.
Після приготування ще гарячі булочки посипаємо цукровою пудрою. Це ідеальний швидкий варіант до кави чи імбирного чаю.