"Пухнасті" булочки з одного яйця: неймовірний бюджетний рецепт

Жодного тривалого замішування тіста

Швидка випічка — те, що треба в сучасному світі, де немає часу годинами стояти на кухні. Якщо ви вже куштували смачні картопляники, зверніть увагу на цей рецепт "пухнастих" булочок.

Хоч вони й готуються без духовки, але виходять нереально пишними. Як їх робити, розповіли на порталі "Бабусині рецепти".

Інгредієнти:

сухі дріжджі – 9 г;

вода – 240 мл;

яйце – 1 шт.;

цукор – 2 ч. л.;

ванільний цукор – 8 г;

цедра апельсина;

соняшникова олія – 3 ч. л.;

молоко – 150 мл;

борошно – 400 г;

розпушувач – 6 г;

сіль – ¼ ч. л.;

вершкове масло – 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Сухі дріжджі розводимо у теплій (не гарячій) воді. В окрему миску розбиваємо яйце, додаємо ванільний та класичний цукор, а також цедру апельсина. Все змішуємо. Поступово вливаємо олію та молоко. Частинами вмішуємо просіяне борошно та розпушувач, солимо. Додаємо до дріжджів. Замішуємо тісто, в яке потрібно додати вершкове масло. Формуємо колобок з тіста і залишаємо його на пів години у теплому місці. Коли тісто піднялося, ділимо його на дві рівні частини, розкочуємо круглі пласти товщиною в 1 см. Коржики розділяємо на 8 трикутників як піцу. У сковороді розігріваємо трохи олії. Викладаємо трикутнички з тіста. Обсмажуємо їх на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків.

Після приготування ще гарячі булочки посипаємо цукровою пудрою. Це ідеальний швидкий варіант до кави чи імбирного чаю.