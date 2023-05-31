Закохаються навіть діти: рецепт неможливо смачного омлету з сосисками, шинкою та картоплею
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Шедевр із того, що є під рукою
Сніданок — важливий прийом їжі, який не можна пропускати. Добре, якщо сніданок буде натуральним, смачним та поживним, а приготувати його можна за лічені хвилини.
Саме такий сніданок ми вам хочемо запропонувати. Омлет-сендвіч із сосисками, шинкою та картоплею за рецептом Shuba — чудова альтернатива звичайній яєчні. Шість інгредієнтів, трохи часу — і у вас на столі чудовий сніданок,
Як приготувати омлет-сендвіч з сосисками, шинкою та картоплею.
Інгредієнти на 4 порції:
- яйця — 8 шт.;
- молоко — 100 мл;
- сосиски — 80 г;
- шинка — 80 г;
- твердий сир — 80 г;
- картопля — 2 шт.;
- масло вершкове — 100 г;
- сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Картоплю помийте, очистьте, наріжте кубиками та обсмажте до рум’яності. Шинку наріжте слайсами та обсмажте у вершковому маслі до золотистої скоринки. Сосиски наріжте кружальцями та теж обсмажте. Сир натріть на великій тертці.
- Яйця збийте із молоком. Нагрійте сковороду зі шматочком вершкового масла, налийте на неї чверть омлетної маси. Підсмажте на невеликому вогні до рум’яної скоринки з обох боків. Таким чином підсмажте ще три омлети.
- На половину кожного омлету викладіть кубики картоплі, слайси шинки та кружальця сосисок. Посипте тертим сиром і обережно накрийте другою половинкою омлету.
Подавайте омлет-сендвіч з овочевим салатом. Смачного!