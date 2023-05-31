Закохаються навіть діти: рецепт неможливо смачного омлету з сосисками, шинкою та картоплею

Шедевр із того, що є під рукою

Сніданок — важливий прийом їжі, який не можна пропускати. Добре, якщо сніданок буде натуральним, смачним та поживним, а приготувати його можна за лічені хвилини.

Саме такий сніданок ми вам хочемо запропонувати. Омлет-сендвіч із сосисками, шинкою та картоплею за рецептом Shuba — чудова альтернатива звичайній яєчні. Шість інгредієнтів, трохи часу — і у вас на столі чудовий сніданок,

Як приготувати омлет-сендвіч з сосисками, шинкою та картоплею.

Інгредієнти на 4 порції:

яйця — 8 шт.;

молоко — 100 мл;

сосиски — 80 г;

шинка — 80 г;

твердий сир — 80 г;

картопля — 2 шт.;

масло вершкове — 100 г;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Картоплю помийте, очистьте, наріжте кубиками та обсмажте до рум’яності. Шинку наріжте слайсами та обсмажте у вершковому маслі до золотистої скоринки. Сосиски наріжте кружальцями та теж обсмажте. Сир натріть на великій тертці. Яйця збийте із молоком. Нагрійте сковороду зі шматочком вершкового масла, налийте на неї чверть омлетної маси. Підсмажте на невеликому вогні до рум’яної скоринки з обох боків. Таким чином підсмажте ще три омлети. На половину кожного омлету викладіть кубики картоплі, слайси шинки та кружальця сосисок. Посипте тертим сиром і обережно накрийте другою половинкою омлету.

Подавайте омлет-сендвіч з овочевим салатом. Смачного!