Ситний та швидкий сніданок: як приготувати пишні яблучні оладки на йогурті
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Ситний сніданок може бути смачним та швидким у приготуванні
Оладки – це смачна та популярна страва, яку можна приготувати з різними добавками та начинками. Один із таких безпрограшних варіантів — яблучні оладки.
Їхня особливість — це неповторний аромат, який не зрівняється ні з чим. При мінімальному наборі простих інгредієнтів завдяки рецепту Uaportal ви зможете приготувати приголомшливу страву, яку із задоволенням будуть їсти і дорослі, і діти.
Як приготувати яблучні оладки на йогурті
Інгредієнти:
- 200 г вівсяних пластівців;
- 200 мл йогурту;
- 2 курячі яйця;
- 2 яблука;
- 1 ч. л. харчової соди;
- цедра половини лимона;
- дрібка солі.
Спосіб приготування:
- Помийте яблука, зніміть шкірку і видаліть серцевину. Якщо шкірка яблук груба, очистіть їх. Потім натріть яблука на середній тертці і перекладіть у миску, додайте дрібно натерту цедру лимона.
- Окремо розбийте курячі яйця, посоліть та перемішайте. Додайте в яєчну суміш йогурт і продовжуйте збивати. Додайте в суміш вівсяні пластівці, соду і перемішайте.
- У тісто додайте яєчну масу і ще раз перемішайте. Тісто повинно мати консистенцію густої сметани та легко стікати з ложки.
- Розігрійте соняшникову чи вершкове масло на сковороді. Викладіть столову ложку тіста на сковороду, щоб утворити невеликі круглі оладки.
- Обсмажуйте оладки до золотистого кольору з одного боку, потім переверніть їх і смажте приблизно 3 хвилини з іншого боку, щоб вони стали рум’яними;
- Готові оладки перекладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.
Викладіть яблучні оладки на тарілку. Подавати страву найкраще зі сметаною, варенням або сгущеним молоком.