Ситний та швидкий сніданок: як приготувати пишні яблучні оладки на йогурті

Ситний сніданок може бути смачним та швидким у приготуванні

Оладки – це смачна та популярна страва, яку можна приготувати з різними добавками та начинками. Один із таких безпрограшних варіантів — яблучні оладки.

Їхня особливість — це неповторний аромат, який не зрівняється ні з чим. При мінімальному наборі простих інгредієнтів завдяки рецепту Uaportal ви зможете приготувати приголомшливу страву, яку із задоволенням будуть їсти і дорослі, і діти.

Як приготувати яблучні оладки на йогурті

Інгредієнти:

200 г вівсяних пластівців;

200 мл йогурту;

2 курячі яйця;

2 яблука;

1 ч. л. харчової соди;

цедра половини лимона;

дрібка солі.

Спосіб приготування:

Помийте яблука, зніміть шкірку і видаліть серцевину. Якщо шкірка яблук груба, очистіть їх. Потім натріть яблука на середній тертці і перекладіть у миску, додайте дрібно натерту цедру лимона. Окремо розбийте курячі яйця, посоліть та перемішайте. Додайте в яєчну суміш йогурт і продовжуйте збивати. Додайте в суміш вівсяні пластівці, соду і перемішайте. У тісто додайте яєчну масу і ще раз перемішайте. Тісто повинно мати консистенцію густої сметани та легко стікати з ложки. Розігрійте соняшникову чи вершкове масло на сковороді. Викладіть столову ложку тіста на сковороду, щоб утворити невеликі круглі оладки. Обсмажуйте оладки до золотистого кольору з одного боку, потім переверніть їх і смажте приблизно 3 хвилини з іншого боку, щоб вони стали рум’яними; Готові оладки перекладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.

Викладіть яблучні оладки на тарілку. Подавати страву найкраще зі сметаною, варенням або сгущеним молоком.